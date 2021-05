Rostock

Die Party nach dem direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga ging bis tief in die Nacht. Nun beginnt bei Hansa Rostock die Arbeit. Und es gibt viel zu tun. Investitionen in den Kader und die Infrastruktur müssen vorgenommen werden. Der Vorstandsvorsitzende Robert Marien sagt: „Ab sofort geben wir Vollgas. Bisher waren wir zweigleisig gefahren. Jetzt können wir konkret für die 2. Bundesliga planen.“ Gleich am Dienstag tagt der Aufsichtsrat des FC Hansa. Dann werden wohl Zahlen fixiert. Es dürfte unter anderem um die Fragen gehen, mit welchem Etat geplant wird, ob sich der Verein Ablösesummen leisten kann und will sowie wie viel Geld in die Infrastruktur fließen muss.

TV-Einnahmen werden um das Neun- bis Zehnfache wachsen

In dieser Drittliga-Saison betrug Hansas Profi-Etat rund 4,5 Millionen Euro. Dazu kommen jetzt die Aufstiegsprämien. Eine Liga höher dürfte das Budget auf mehr als zehn Millionen Euro steigen. Klar ist: Die TV-Einnahmen werden um das Neun- bis Zehnfache wachsen, von rund 800 000 Euro auf 7,5 bis 8,4 Millionen Euro. Damit werden die TV-Gelder die wichtigste Einnahmequelle vor den Sponsoren-Erträgen, die bei rund sieben Millionen Euro liegen werden. Das entspricht einer Steigerung um 25 bis 30 Prozent zur 3. Liga. „Allerdings werden wir der Verein mit den niedrigsten TV-Einnahmen sein. Das liegt daran, dass wir so lange in der dritten Liga gespielt haben“, erklärt Marien.

Der Verteilungsschlüssel der DFL für die TV-Gelder wird zur neuen Saison verändert. Bei den nationalen TV-Erlösen gibt es vier Säulen: Gleichverteilung, Leistung, Nachwuchs und Interessen. Aus der Gleichverteilung, die mit 53 Prozent des Verteilungsschlüssels den Löwenanteil ausmacht, erhält der FC Hansa sicher 6,9 Millionen Euro. In der zweiten Stufe geht es um Leistung (42 %) – wo hat der Verein in den vergangenen fünf bis zehn Jahren gespielt und wie hat er dort abgeschnitten?

Weil Hansa neun Jahre lang in der 3. Liga kickte, gibt es hier für die Rostocker weniger Geld als für die Konkurrenz. Eine untergeordnete Rolle spielen die Säulen „Nachwuchs“ und „Interesse“, die zusammen nur fünf Prozent ausmachen.

Robert Marien plant weiter umsichtig

Robert Marien dämpft daher große Erwartungen. „Wir müssen weiterhin jeden Euro genau betrachten, den wir ausgeben wollen. Es geht darum, wettbewerbsfähig zu sein in der prominentesten und sportlich anspruchsvollsten zweiten Liga aller Zeiten“, sagt der 41-Jährige. Außerdem müsse für Torlinientechnik und Videobeweis in die Infrastruktur investiert werden.

Jens Härtel: „Brauchen mehr Tempo in der Mannschaft“

Eine große Hilfe: Investor und Hauptgläubiger Rolf Elgeti verzichtet auch in der neuen Saison auf Tilgung und Zinsen, damit mehr Geld in die Mannschaft investiert werden kann. Die Rostocker planen mit einem Kader von 22 bis 24 Feldspielern und drei Torwarten. In dieser Woche sollen Gespräche mit den Spielern intensiviert werden, deren Verträge auslaufen oder die möglicherweise trotz laufenden Vertrags abgegeben werden sollen. Trainer Jens Härtel meint: „Wir haben eine funktionierende Achse, die auch in der zweiten Liga bestehen kann.“ Es gelte, die Mentalität zu behalten und auch eine Spielklasse höher über Teamgeist und Moral zu kommen. „Unser großes Thema wird es sein, mehr Tempo in die Mannschaft zu bekommen, um gerade das Konterspiel zu verbessern“, betont der 51-Jährige.

Kolke, Riedel, Neidhart, Rhein bleiben

Mit Torjäger John Verhoek und Mittelfeldspieler Nik Omladic, deren Arbeitspapiere sich durch den Aufstieg um jeweils ein Jahr verlängerten, haben die Ostseestädter aktuell 22 Akteure für die Saison 2021/22 unter Vertrag. Darunter befinden sich neben mehreren Stammspielern auch die Leistungsträger Markus Kolke, Julian Riedel, Nico Neidhart und Simon Rhein.

Die wichtigste Personalie wurde frühzeitig geklärt. Trainer Jens Härtel hat seinen Vertrag bereits im Februar bis Sommer 2022 verlängert. Der Sachse kam im Januar 2019 nach Rostock und hatte es als Nachfolger des bei den Fans beliebten Pavel Dotchev anfangs schwer. Nach dem Aufstieg dürfen auch die größten Kritiker verstummen. Zumindest vorerst. „Der Trainer kann sich sehr gut reflektieren. Er ist kritikfähig, lernbereit, klar in seinen Ansprachen, verfolgt immer einen Plan und ist ein absoluter Teamplayer“, lobt Robert Marien seinen wohl wichtigsten Angestellten.

„Es wird in der neuen Saison mehr Niederlagen geben“

Die Rostocker setzen auf Kontinuität. Marien, Härtel, der frühere Bundesliga-Torwart Martin Pieckenhagen als Sportvorstand und Kaderplaner Kevin Meinhardt bilden eine starke Einheit. Das soll – trotz des einen oder anderen Rückschlags, den es wohl mehr geben wird – auch in der 2. Bundesliga so bleiben. Robert Marien meint: „Wir wissen, dass wir in der neuen Saison um den Klassenerhalt spielen werden. Es wird mehr Niederlagen geben als in den vergangenen Jahren. Das musst du emotional verkraften und sachlich analysieren. Wir werden durch das eine oder andere Tal gehen und dabei geschlossen bleiben müssen.“ Die Zeit des Feuerns und Heuerns soll in Rostock vorbei sein.

Hoffnung auf Zuschauer im Ostseestadion

Mit Sachlichkeit, Teamgeist, Akribie und unbändigem Einsatz will sich der FC Hansa in der 2. Bundesliga gegen Vereine mit großen Namen behaupten und in der Spielklasse etablieren. Marien hofft, dass die Zuschauer in der neuen Saison in die Stadien zurückehren können. Hansa wird bald 4000 Dauerkarten verkauft haben. Das Interesse ist riesengroß, in Nordduellen gegen den HSV, Werder Bremen oder Hannover, Ost-Klassikern gegen Dresden und Aue oder in vielen weiteren Partien gegen Traditionsklubs wie Fortuna Düsseldorf oder den 1. FC Nürnberg dabei zu sein. Bleiben Pandemie-Beschränkungen weitgehend aus, kann Hansa mit 3,5 bis 4 Millionen Euro Einnahmen aus Ticketverkäufen rechnen.

Von Tommy Bastian