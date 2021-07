Pokal-Halbfinale ohne Happy End: 2020 schied der FC Hansa gegen Bayern München mit 2:3 aus. In den zurückliegenden zehn Jahren scheiterten die Rostocker neun Mal an der Auftakthürde. Ein frühes Aus soll es in diesem Jahr gegen Heidenheim nicht geben. Am 8. August treffen beide Vereine aufeinander. Ein Blick zurück.