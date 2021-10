Rostock

Sollen der FC Hansa Rostock und die anderen Profiklubs in Deutschland künftig für Polizei-Einsätze bezahlen? Das forderten die Rechnungshöfe der Länder und des Bundes und entflammen damit eine alte Debatte neu.

Sie halten es für richtig, Gebühren für zusätzliche Polizeikosten bei Hochrisikospielen in Fußballstadien zu verlangen. Einen entsprechenden Beschluss fassten sie bei ihrer Herbstkonferenz in Berlin. „Im Interesse der Allgemeinheit und der Steuerzahlenden sollten gewinnorientierte Veranstalter an den Kosten erhöhten Polizeiaufwands bei risikobehafteten Großveranstaltungen beteiligt werden“, erklärte ein Sprecher des Landesrechnungshofes in Schwerin, verwies aber darauf, dass es Hochrisikoveranstaltungen nicht nur im Profifußball gebe.

Viele Spiele von Hansa Rostock sind Risikospiele

Im dem Streit herrscht bei den Protagonisten in MV offenbar Einigkeit. Innenminister Torsten Renz (CDU) findet einen entsprechenden Vorstoß der Rechnungshöfe nicht zielführend, auch der FC Hansa Rostock lehnt eine Kostenbeteiligung ab. „Eine mögliche finanzielle Beteiligung an den polizeilichen Einsatzkosten durch die Vereine und Verbände wirkt der Gewalt im Fußball und der damit einhergehenden konstant hohen Belastung der Polizei nicht entgegen“, sagte Renz.

Die Polizei stuft sieben Heimspiele des FC Hansa als Risikopartien ein, bei denen jeweils bis zu 1500 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt werden könnten. Rund um das Spiel gegen Schalke hatte es vor zwei Wochen Ausschreitungen gegeben, 1200 Beamte waren im Einsatz.

Nachhaltig zu verbessern sei die Sicherheit bei Fußballspielen „nur im engen Zusammenwirken aller beteiligten Institutionen, vor allem der Vereine, der Fanvertreter und der Polizei“, so Innenminister Renz. Angesichts der jüngsten Debatte gehe er davon aus, dass dieses Thema bei der Innenministerkonferenz besprochen werde: „Ziel sollte am Ende jedoch ein einheitliches Vorgehen aller Länder sein.“ Auch der Landesrechnungshof MV spricht sich für eine länderübergreifende „einheitliche Gebührenregelung“ aus.

Hansa Rostock lehnt Kostenbeteiligung an Polizeieinsätzen ab

Hansa Rostock lehnt eine Kostenbeteiligung ab. Die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sei Aufgabe des Staates und nicht des Fußballs und seiner Verbände, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Zweitligisten. Und weiter: „Im Übrigen sind alle Vereine Steuerzahler in einem nicht unerheblichen Ausmaß. Zudem profitieren viele weitere Dienstleister und Unternehmen von den Spielen, die Bestandteil der Wertschöpfungskette sind.“

Bislang hat Bremen als einziges Bundesland eine entsprechende Gebührenordnung. „Wir empfehlen, dass auch die anderen Länder solche Gebührentatbestände einführen“, sagte die Präsidentin des Berliner Rechnungshofs, Karin Klingen. Sie wies darauf hin, dass das Bundesverwaltungsgericht die Rechtmäßigkeit dieser Regelung im März 2019 bestätigt habe.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) sieht die Erstattung zusätzlicher Polizeikosten bei Hochrisikospielen grundsätzlich als rechtswidrig an.

Von Sönke Fröbe und Sebastian Lindner