Rostock

Am Sonnabend soll es so weit sein: Exakt 3304 Tage nach dem Abstieg will der FC Hansa Rostock wieder in die 2. Bundesliga zurückkehren. Schon ein Punkt gegen den VfB Lübeck dürfte dafür reichen. Und seit Montag ist nun sicher: Hansa wird bei der Mission „Aufstieg“ von 7500 Fans unterstützt. Das Gesundheits-, das Innen- und auch das Sportministerium in Schwerin haben am Montag offiziell „grünes Licht“ für ein Saisonfinale mit Zuschauern im Ostseestadion gegeben. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu diesem besonderen Spiel.

Was spricht dafür, Fans ins Stadion zu lassen?

Vor allem Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und die Polizei in der Hansestadt hatten für das Aufstiegsspiel mit Fans gekämpft. Begründung: „Wir alle wissen, was am Stadthafen, rund um das Stadion oder auch vor dem Rathaus los sein wird, wenn Hansa aufsteigt. Dann feiern dort die Menschen – ohne Abstand, ohne Hygienekonzept“, so Madsen. Genau das wollen die Behörden aber verhindern: Statt „wilder Feiern“ in der ganzen Stadt, soll im Stadion unter klaren Regeln gefeiert werden. Die Vorfälle in Dresden – dort hatten Ultras versucht, das Stadion nach dem sicheren Aufstieg zu stürmen – habe gezeigt, dass ein Verbot von Feiern kontraproduktiv sei, so Madsen.

Was sagt die Polizei selbst?

„In der Vergangenheit haben sich die bestehenden Sicherheits- und Hygienekonzepte bewährt“, sagt Rostocks Polizeichef Achim Segebarth und meint damit das Spiel des FC Hansa gegen Halle Ende März. Damals waren 777 Zuschauer dabei. „Wir gehen deshalb davon aus, dass sich auch dieses Mal alle Fans an die Regelungen unter Pandemie-Bedingungen halten werden.“

Wer darf ins Stadion?

Stadtverwaltung und Polizei wollten sogar deutlich mehr Zuschauer erlauben, aber: „Wir haben uns gemeinsam auf eine Gesamtzahl von 7500 Zuschauern beim Spiel am Sonnabend verständigt. Es geht darum, mögliche Fanmassen vor dem Stadiongelände mit in das Stadion zu nehmen“, sagt Vize-Ministerpräsident und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Laut Konzept des FC Hansa sollen die Karten zunächst den mehr als 4400 Inhabern der Soli-Dauerkarten, dann allen weiteren Dauerkarten-Inhabern angeboten werden. Wichtig: Ins Stadion dürfen nur Menschen, die ihren Erstwohnsitz in MV haben – dafür aber aus allen Landkreisen.

Müssen die Fans sich vorher testen lassen?

Bestandteil der Stadion-Öffnung ist eine groß angelegte Test-Strategie: Rein darf nur, wer vorher negativ getestet wurde. Nach OZ-Informationen will der FC Hansa rund um das Stadion und auch im Stadtteil Schmarl schon ab Freitagnachmittag eigene Testzentren in Betrieb nehmen. Akzeptiert werden auch Tests aus den Schnelltestzentren im gesamten Land und Schnelltests, die vom Arbeitgeber bestätigt wurden. Die Ergebnisse dürfen bei Anpfiff des Spiels aber nicht älter als 24 Stunden sein. Auch Menschen, die bereits zwei Mal geimpft wurden oder als Genesene gelten, müssen zum Test.

Droht durch das Spiel ein „Super Spreading“?

Befürchtungen, die Feierei könne zu einer Verbreitung des Virus führen, entkräftet das Rostocker Rathaus: „Ich denke, dass eher das Gegenteil der Fall sein wird“, sagt Madsen. „Wir testen 7500 Menschen und werden dabei im Idealfall auch Menschen entdecken, die infiziert sind und keine Symptome haben.“

Welche Regeln gelten im Stadion?

Im Stadion gilt Maskenpflicht, Alkohol wird nicht ausgeschenkt. Rostocks OB Madsen sagt: „Wir erwarten, dass sich alle an die Regeln halten. Wird beispielsweise nach Abpfiff der Platz gestürmt, wird die Aufstiegsfeier sofort abgebrochen.“ Außerhalb des Stadions wird die Polizei nach dem Rechten sehen: „Die Landespolizei wird dafür gemeinsam mit dem Verein die Sicherheitsstrategie im Detail erarbeiten. Alle fußballbegeisterten Fans des FC Hansa sind aufgerufen, sich am kommenden Wochenende an die Spielregeln zu halten!“, so Innenminister Torsten Renz (CDU). Sportministerin Stefanie Drese (SPD) ergänzt: „Die Fans tragen eine hohe Verantwortung – innerhalb und außerhalb des Stadions. Kommt es zu Ausschreitungen, schadet das dem Verein enorm.“

Wird es einen Festakt zum Aufstieg geben?

Gelingt der Aufstieg, soll das später noch mal groß in Rostock gefeiert werden: „Sobald es die Corona-Lage zulässt, wird es einen Empfang im Rathaus geben – und eine Party für die Fans. Vielleicht am Strand“, so OB Madsen.

Von Andreas Meyer