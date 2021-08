Rostock

„Hält die auch beim Kopfball?“, fragt Calogero Rizzuto, während er die schwarze Maske anprobiert. Die Prioritäten des Hansa-Kickers sind klar: Nach einer Zwangspause durch seinen Nasenbeinbruch im Spiel gegen Dynamo Dresden will der Mittelfeldmann endlich wieder loslegen. Dabei helfen soll ihm eine schwarze Maske aus speziellem Nylongewebe.

Bei der finalen Anprobe wagt der Deutsch-Italiener aber auch den Blick in den Spiegel. „Sieht gut aus, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Bisher kannte ich nur die großen, massiven Teile aus Karbon“, sagt Rizzuto und schickt ein Handybild von sich und Maske an die Liebste zuhause. „Mal sehen, was sie sagt“, erklärt er grinsend. Verwechslungsgefahr ist jedenfalls ausgeschlossen: Die Experten der Orthopädietechnik Liebau haben die Maske mit einer kleinen Hansa-Kogge versehen.

„Das Blut lief wie Wasser“

Dass sein Start in Rostock so blutig ausfallen würde, hätte sich Calogero Rizzuto jedenfalls nicht träumen lassen. In den ersten fünf Pflichtspielen der Kogge stand er immer von Anfang an mit auf dem Rasen, schoss sogar ein Tor. Beim Ost-Duell gegen Dresden am 21. August passierte es dann bereits nach zwölf Minuten: Im Zweikampf mit Dresdens Spieler Heinz Mörschel bekam Rizzuto den Ellenbogen ab. „Schmerzen hab ich gar nicht gespürt, aber das Blut schoss mir aus der Nase wie Wasser“, erinnert er sich. „Ich hätte auch so gern noch weitergespielt, aber es hat dann auch aus dem Mund geblutet und war schwer zu stoppen.“

Da es ein Abendspiel war, hat Ehefrau Luna das Drama nicht live miterlebt – sie war mit der gemeinsamen, vier Monate alten Tochter Sulia zuhause. Am Sonntag folgte dann direkt die Operation in der Rostocker Universitätsmedizin. „Ich habe das ambulant machen lassen, konnte nach drei Stunden heim. Ich bin lieber bei meiner Familie als in der Klinik“, erzählt Rizzuto, der in seiner Profikarriere bisher glücklicherweise selten verletzt war. Die zwei Nächte nach der OP seien aber „schmerzhaft und eklig“ gewesen. „Und das Rausziehen der Tamponage war die Hölle“, gibt er zu.

„Ich werde mich nicht zurücknehmen“

Mittlerweile sei alles soweit gut verheilt, schon nach einer Woche konnte er individuell trainieren. Am Dienstag stand das erste Mannschaftstraining an – „aber eine Einheit ohne Zweikämpfe“. Nach der Niederlage in Bremen am Sonntag hat die Kogge derzeit eine kleine Pause, muss erst am 12. September gegen Darmstadt wieder ran. Seine neue Maske kann Rizzuto deshalb jetzt erstmal beim Training und bei einem Testspiel am Donnerstag auf Herz und Nieren prüfen. „Um zu sehen, ob ich darunter schwitze oder wie es die Sicht einschränkt.“ Eines wisse er aber schon jetzt: „Ich werde mich nicht schonen oder zurücknehmen“, sagt der Mittelfeldmann in Richtung der Gegner.

Spezialanfertigung aus dem 3D-Drucker

Die schwarze Maske, die an eine Augenbinde erinnert, stammt aus dem 3D-Drucker. Für die Rostocker Orthopädietechniker von Liebau war die Anfertigung keine Premiere. „Wir haben das etwa ein- bis zweimal im Jahr – aber immer im Profisport, bei Freizeitsportlern zahlt das keiner, die

machen dann eben länger Pause“, erklärt Geschäftsführer Andreas Kohn. Profis wie die Hansa-Spieler seien entsprechend versichert, sodass ein Vorfall wie der von Rizzuto als Arbeitsunfall gilt und die Berufsgenossenschaft die Kosten für eine solche Maske trägt. Pro Einzelstück würden zwischen 500 und 600 Euro fällig.

Betroffene könnten dabei von der Digitalisierung profitieren: „Noch vor wenigen Jahren mussten wir für eine solche Maske erst einen Gipsabdruck im Liegen nehmen. Das hat schon mal 20 Minuten gedauert. Heute geht das Vermessen innerhalb von 30 Sekunden per 3D-Laserscanner“, sagt Kohn. Statt an der Werkbank mit Hammer und Raspel würden die Masken neuerdings nun eben im Drucker gefertigt. „Wenn sie dann ankommen, liegt die Passgenauigkeit bei gut 98 Prozent“, so der Orthopädietechniker-Meister.

Auch bei Calogero Rizzuto dauert die finale Anprobe nur ein paar Minuten, in denen noch die Bänder angepasst werden, die für den sicheren Halt der Maske am Kopf sorgen. Eines weiß der Profi-Kicker aber schon beim ersten Aufsetzen: „In der Mannschaft werden sicher neue Spitznamen kommen... Zorro, Batman oder sowas“, sagt er grinsend. Dass er die Maske trotz bequemer Passform länger trägt als nötig, schließt der 29-Jährige aus. „Ich bin auch kein Fan von Karneval.“

Für den Deutsch-Italiener, der erst seit dieser Saison für den FC Hansa spielt, geht es nur um eines – die Rückkehr auf den Rasen. Er fühle sich nämlich nicht nur innerhalb der Kogge, sondern auch an der Warnow angekommen. „Für mich und meine Familie ist das hier eine Verbesserung, wir haben hier eine hohe Lebensqualität“, erklärt Rizzuto voller Überzeugung.

