Hansa-Stadionsprecher „Struppi“ hört auf: „Danke für viele tolle Jahre“

Klaus-Jürgen Strupp, ein Name, dem viele in MV sofort ein Gesicht zuordnen können, manch einer gar die eine oder andere Anekdote. Und fast allen wird seine Stimme im Ohr bleiben, war er doch als Stadionsprecher des FC Hansa Rostock drei Jahrzehnte lang Moderator nicht nur des Heimspiel-Geschehens. Im Sommer nun wird der 60-Jährige sein Engagement beim Fußball-Zweitligisten beenden, so hat er es in der vergangenen Woche publik gemacht.

Strupp selbst, der für viele einfach „Struppi“ ist, sagt, er habe eine tolle Zeit gehabt bei Hansa. Zehn Jahre in der ersten Bundesliga, die tollen Trainer und Spieler, die er kennengelernt hat, dazu die vielen Reisen für den Klub zu den Auswärtsspielen oder DFB-Tagungen. Mit dem Ende dieser Saison hört er auf. Als Grund für seinen Abschied nannte er eine dringende Verjüngung auf dem Posten.

Struppis letztes Spiel ist gegen den HSV

Aber: Er verlasse den Verein mit einem guten Gefühl: „Ich habe Aufstiege mitgemacht, Tränen vergossen, Wiederaufstiege gesehen“, erinnert sich der Diplom-Ingenieur für Fertigungstechnik, der als Discjockey und Radio-Moderator gearbeitet hat und auch beim Handball-Verein HC Empor Rostock Hallensprecher war. „Sowohl in guten wie in schlechten Zeiten: ,Struppi’ hat es mit Leidenschaft gemacht“, sagt denn auch Hansa Rostocks Vorstandschef Robert Marien. Beim letzten Saisonspiel gegen den Hamburger SV wird der überaus heimatverbundene und im besten Sinne umtriebige Entertainer im Ostseestadion verabschiedet. Anlass für viele Leser, ade zu sagen.

Chris Tus glaubt, dass es „sicher erst mal ungewohnt sein“ werde. „Ich kenne, seit ich klein bin, gar keinen anderen Stadionsprecher. Unvergessen die 30 000-Mann-Aufstiegsfeier 2007. Danke für viele schöne Erinnerungen und alles Gute.“ Auch Axel Hannemann erinnert sich an schöne Momente: „Danke Struppi. Tolle Jahre, die unvergessen bleiben. Der Neue wird es schwer haben, aber auch er wird es meistern.“ Und Chris Christofferson sieht hier ein „großes Stück Geschichte im Nachwende-Fußball“ zu Ende gehen. „Alles Gute Struppi.“

„Einer mit ganz viel Herz und Leidenschaft“

Hansa ohne Struppi, für Torsten Marianski ist das fast undenkbar. „Danke Klaus-Jürgen, Hansa und deine Stimme haben immer zusammengehört, meine Kinder sind damit großgeworden, aber leider geht alles mal zu Ende. Du hast jetzt in deiner Präsidentschaft in der IHK zu Rostock neue große Aufgaben, dafür alles, alles Gute.“ Marco Messner sagt, Struppi sei „mit ganz viel Herz und Leidenschaft immer dabei gewesen. Einer zum Anfassen.“ Und Rene Kröger bedauert seinen Abgang: „Schade Struppi! Du warst eine Legende. Viel Spaß weiterhin im Leben, bei dem, was du machst.“ Mike Ge sieht es genauso: „Eine Ära geht zu Ende.“

Torsten Jenderny ist gleichfalls etwas wehmütig: „Schade. Du hast es super gemacht, viel Glück für deine neuen Aufgaben.“ Gordon Boerl ruft ihm zu: „Mach’s gut Struppi! Viel Erfolg im weiteren Leben! Hoffen wir mal auf talentierte Nachzügler.“ Elli Pirelli sagt „Danke“. Und: „Alles Gute für alles, was folgt.“ Kevin Ganz meint über den 60-Jährigen: „Toller Mensch. Danke für alles.“ Auch Matthias Bahls schreibt: „Danke Struppi, ich wünsche dir alles Gute.“ Chris Zi notiert: „Zwei Feierlichkeiten mit deiner Unterstützung werden uns unvergessen bleiben. Viel Freude bei allem, was du in Zukunft machst.“

