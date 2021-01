Rostock

Das neue Jahr ist kaum gestartet, da nimmt Rostock schon wieder Kurs auf die Hanse Sail. Die Vorbereitungen für die maritime Großveranstaltung laufen. Nachdem die 30. Auflage im vergangenen Jahr aufgrund von Corona abgesagt werden musste, sind alle Beteiligten hoffnungsvoll, dass die Jubiläumsveranstaltung nun vom 5. bis 8. August nachgeholt werden kann.

Bisher haben 66 Schiffe fest zugesagt. „Darunter sind viele beliebte Stammgäste wie die ‚J. R. Tolkin‘ oder die ‚Artemis‘“, sagt Matthias Fromm, Chef der Rostocker Tourismuszentrale.

Liebhaber der Traditionssegler hoffen natürlich auf die großen russischen Schiffe. „Wir haben daran selbst natürlich auch ein Rieseninteresse – genau wie die Schiffe und die Crews. Die entsprechenden Gespräche laufen gerade“, sagt Frank Elsner, Vorsitzender des Sail-Vereins.

Dennoch sehe es bisher bei der „Kruzenshtern“ schlecht aus, „weil die einen Maschinenwechsel vor sich hat“. Bezüglich der Teilnahme von „ Sedov“ und „Mir“ sei man aber noch guter Hoffnung. Genau wie beim Marineschulschiff „ Gorch Fock“, „wenn mit der Sanierung alles planmäßig läuft“, so Elsner.

Gutscheine aus 2020 werden umgebucht

Wer will, könne sich bereits jetzt über die Buchungszentrale einen Platz zum Mitsegeln auf den schon zugesagten Schiffe sichern. „Derzeit sind wir auch dabei, die Gutscheine der ausgefallenen Fahrten auf die kommende Sail umzubuchen“, sagt Elsner. Welche Hygiene-Standards für die Törns gelten, würde derzeit noch festgelegt und sei vor allem Sache der Schiffseigner.

Die Planungen für das Geschehen an Land schreiten ebenfalls voran. Und das wird anders aussehen als gewohnt: „Ein großes Bühnenprogramm, das wie bisher Tausende Menschen an einen Fleck lockt, wird es wohl nicht geben“, so der Vereinsvorsitzende. Auch eine langgezogene Flaniermeile ist an der Rostocker Kaikante nicht mehr geplant. „Vielmehr soll der Stadthafen in verschiedene Themenbereiche in Verbindung mit Ruhezonen aufgeteilt werden, um Besucherströme besser lenken und kontrollieren zu können“, so Matthias Fromm. Alle Ideen würden derzeit geprüft und dann in ein Gesamtkonzept einfließen, das im Frühjahr final vorliegen soll.

Von Claudia Labude-Gericke