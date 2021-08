Hanse Sail 2021 in Rostock: Gibt es in diesem Jahr ein Feuerwerk? 

Rostock

Die Vorfreude auf die Hanse Sail 2021 in Rostock ist groß: Nachdem die 30. Ausgabe des maritimen Volksfestes 2020 coronabedingt ausfallen musste, startet die Sail an diesem Donnerstag (5. August) mit abgespecktem Programm und besonderen Hygieneregeln.

Eine Frage, die viele Menschen umtreibt: Wird es das große Feuerwerk in diesem Jahr wieder geben? Traditionell läutet eine mehrminütige, spektakuläre Pyro-Show am Samstag der Hanse Sail den Partyabend ein – ein Erlebnis, das Erwachsene und Kinder verträumt in den Himmel schauen lässt und jedes Jahr Tausende Menschen zum Stadthafen lockt.

Zu viele Menschen auf zu dichtem Raum

Und genau das ist das Problem und der Grund, warum es in diesem Jahr kein Sailor’s Feuerwerk zur Hanse Sail geben wird. Wie Sail-Sprecherin Anja Thomanek sagt, musste dieser Veranstaltungspunkt aufgrund der Corona-Maßnahmen abgesagt werden. Es würden sich bei einem Feuerwerk zu viele Menschen an der Kaikante drängen, um einen guten Blick auf das Spektakel zu bekommen. Abstände könnten so nicht eingehalten werden.

Fans des Feuerwerks dürfen aber für die kommenden Hanse Sails weiter hoffen: Wie Thomanek sagte, ist die Absage nur für dieses Jahr getroffen worden. „Im nächsten Jahr werden wir die Lage neu bewerten. Ob es dann ein Feuerwerk geben kann, ist aktuell noch völlig offen.“

Bis zum Jahr 2017 gab es auf der Hanse Sail sogar zwei Feuerwerke – eines am Stadthafen und eins in Warnemünde. Das Event im Ostseebad wurde jedoch 2018 erstmals abgesagt. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund (WSA) hatte der Pyro-Show aus Sicherheitsgründen einen Riegel vorgeschoben. Der Abschussort an der Spitze der Ostmole sei zu dicht an den Schiffen. Es herrsche Brandgefahr auf den historischen Holzschiffen.

Von OZ/rb