Das Motto der diesjährigen Hanse Sail lautet „Optimistisch anders“ und das nicht ohne Grund. Denn das maritime Volksfest passt sich an die Corona-Bedingungen an. Lea Marie Kenzler, Moritz Naumann und Bert Scharffenberg wollen in einem neuen Onlineformat herausfinden, wie das Event den Spagat bewerkstelligt, und geben online Livetipps vom Fest.