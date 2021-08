Rostock

Tag für Tag sorgen viele eifrige Menschen dafür, diese 30. Sail zu einem unvergesslichen Ereignis werden zu lassen. Boote und Buden werden geschrubbt und gewienert, Zulieferer eingewiesen, Crews und Boote kontrolliert. Wir haben mit Menschen gesprochen, die mit ihrer Arbeit die Hanse Sail überhaupt erst möglich machen:

Einreise auch per Schiff nur geimpft, genesen oder getestet

Bundespolizei auf Streife: Stephan Prestel (v. l.), Artjom Awetisjan und Kevin Gutzeit kontrollieren die Einhaltung der Einreisebestimmungen bei den Crews der Segler. Quelle: Ove Arscholl

Die Corona-Einreisverordnung gilt natürlich auch auf dem Seeweg. Ob alle Vorgaben eingehalten werden, kontrollieren Oberkommissar Stephan Prestel und sein Team von der Bundespolizei direkt an Bord der Segler. „Im lockeren Gespräch erfragen wir, wo der Segler herkommt und ob die Crew sich in einem Hochrisikogebiet aufgehalten hat.“ Bislang gab es keine Verstöße. Es waren sogar alle Besatzungen durchgehend zweifach geimpft.

Polizeimeister Artjom Awetisjan berichtet: „Eine Crew aus Dänemark hat sich total gefreut, dass wir sie kontrolliert haben“. So habe sich die Mühe, die ganzen Einreiseformulare auszufüllen, wenigstens gelohnt. Wer nicht geimpft, genesen oder getestet ist, wird in Absprache mit dem Hafenamt ins Testzentrum geschickt.

„Ich liebe Segel, Taue und den Wind“

Alen Kolar (23) in der Takelage der „Zuidersee“. Quelle: Ove Arscholl

Für den Matrosen Alen Kolar (23) aus Slowenien wird auf der „Zuidersee“ ein Traum wahr: „Ich liebe Segel, Taue und den Wind“. Davon hat der Student der maritimen Wasser- und Transportwirtschaft an der Hochschule von Portoroso (Slowenien) sonst nicht viel: „An der Uni geht es nur um Monitore und Tonnagen“, lacht er.

Wenn man ihn leichtfüßig durch die Takelage des Zwei-Mast-Schoners klettern sieht, kann man sich den drahtigen jungen Mann auch nur schlecht an Bord eines Containerschiffs vorstellen. Rostock ist die Heimat seines Kapitäns, darum sind sie mit der 1901 gebauten „Zuiderzee“ zur Hanse Sail gekommen. Mit an Bord: 15 Fässer Bier für die Gäste in den kommenden Tagen.

„Endlich dürfen wir wieder arbeiten und Geld verdienen“

Silvana Emke (46) verkauft Fischbrötchen im „Hafenmarkt“ auf der Haedge-Halbinsel. Quelle: Ove Arscholl

Silvana Emke (46) kann es kaum erwarten, endlich wieder leckere Fischbrötchen zu verkaufen. Seit 20 Jahren kommt „Adolf Winnert’s Fischimbiss“ aus Cloppenburg nach Rostock. Die vergangenen beiden Jahre waren hart für den Familienbetrieb: „Dies ist erst das zweite Mal seit Corona, dass wir verkaufen dürfen.“ Wenn halb so viele Kunden kommen wie bei der letzten Sail, dann ist sie zufrieden. „Endlich dürfen wir wieder arbeiten und Geld verdienen“.

Aus den Schweizer Bergen an die Ostsee

An Bord der „Stortemelk“ hängt Matrose Florian Lütolf Wäsche auf. Quelle: Ove Arscholl

Seit April ist der Schweizer Florian Lütolf (25) Matrose auf der „Stortemelk“. Alles muss sauber sein für die Gäste, die während der Hanse Sail jeden Tag an Bord des niederländischen Seglers dürfen. „80 Gäste fahren pro Tag mit uns raus auf die Ostsee“, berichtet der Matrose aus dem Schweizer Winterthur.

Seine Leidenschaft für alte Großsegler hat er auf einer Segelreise vom südafrikanischen Kapstadt nach Europa entdeckt. Nun macht er eine Ausbildung zum Steuermann. Auf seiner 1. Sail erhofft er sich viele gesellige Begegnungen mit den anderen Crews und ist ganz begeistert von der Kulisse der alten Segelboote im Hafen.

Seife, Warmwasser und ein Tänzchen dazu

Keine Feier ohne Pipi-Meyer. Bei Petra Kistenmacher wird auch schonmal fröhlich vor dem Toilettenwagen getanzt. Quelle: Ove Arscholl

Auch die gute Seele des Toilettenwagens, Petra Kistenmacher, freut sich, endlich wieder Gäste begrüßen zu dürfen. „Bei mir ist alles tipptopp sauber und jeder, der lächelt, wird reingelassen – aber bitte nur mit Maske“, erklärt die Rostockerin fröhlich. Die Arbeit macht ihr Spaß, denn: „Die Hanse-Sail-Besucher sind immer gut drauf!“ Bei Frau Kistenmacher gibt es für 50 Cent immer Warmwasser, Seife, Desinfektionsmittel und oft auch ein kleines Tänzchen vor dem Wagen gratis dazu.

1,50 Meter Abstand und Maske nicht vergessen

Security-Mitarbeiter Daniel Kollmorgen (r.) kontrolliert, wer aufs Gelände fahren darf und wer nicht. Klaus Löhn kam am Mittwoch, um Schankanlagen zu warten. Quelle: Ove Arscholl

Wer auf die Sail will, muss an Daniel Kollmorgen vorbei. Er und seine Kollegen vom Sicherheitsdienst ABS kontrollieren die Zufahrtsberechtigungen und klären über die Abstandsregeln und Corona-Vorschriften auf. Der 42-jährige erklärt: „Wir gehen auch Streife, und wenn die Leute zu dicht gedrängt stehen, müssen wir schon mal erklären, wie weit 1,50 Meter Abstand sind.“ Zu ihrem Job gehört es, auf die Einhaltung der Maskenpflicht zu achten: „Da gibt es leider oft Diskussionen“, berichtet Marcus Templin (23).

Daniel Kollmorgen (l.) und Marcus Templin vom Sicherheitsdienst ABS zeigen wie groß der Abstand sein muss, den die Besucher einhalten sollten: etwa anderthalb Meter. Quelle: Ove Arscholl

Noch Mitsegelplätze für Sonntag

Susanne Poguntke ist die Frau, wenn es darum geht, einen Platz zum Mitsegeln zu ergattern. Sie berät, welches Schiff für wen geeignet ist, und erklärt, wo das Schiff liegt. Manchmal dauere es, bis das Richtige gefunden sei oder eine Umbuchung geklappt hat. „Eine kundenorientierte Lösung ist für uns das Wichtigste.“ Buchen können Interessenten online unter www.hansesail.com/mitsegeln oder per Telefon 0381 / 38 129-75 oder -76. Persönlich geht es nur im Rostocker Stadthafen. Die Buchungshütte in Warnemünde gibt es in diesem Jahr nicht. Die Fachfrau verrät: „Am Samstag ist es schon sehr voll, aber für Sonntag sind noch genügend Plätze frei.“

Bei Susanne Poguntke in der Buchungszentrale können Segeltörns gebucht werden. Quelle: Ove Arscholl

Mitsegeln bedeutet mitmachen

Freie Plätze zum Mitsegeln gibt es unter anderem bei Mareike Charles auf der „Belle-Amie“. Quelle: Ove Arscholl

Wer auf der „Belle-Amie“ anheuert, bekommt ein besonderes Segelerlebnis: „Mitsegeln bedeutet bei uns mitmachen“, erläutert Mareike Charles (49). „Wir nehmen die Segel mit unseren Gästen zusammen hoch – jeder nach seinen Fähigkeiten.“ 

Ein Tagestörn dauert nicht unter fünf Stunden und es wird versucht, so viel wie möglich echt zu segeln und weit hinauszufahren. Gemeinsam mit ihrem Mann und Kapitän Jörg erhält die gelernte Lehrerin den Traditionssegler ehrenamtlich. Die Aktuelle ist bereits ihre 20. Hanse Sail. Das Tolle an diesem maritimen Großereignis: „Die Hanse Sail interessiert sich tatsächlich für die alten Schiffe“, freut sich das Paar. 

Von Annabelle von Bernstorff