Am Donnerstag (5. August) beginnt die Hanse Sail 2021 in Rostock. Trotz der niedrigen Corona-Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern raten Experten der Unimedizin der Hansestadt zur Vorsicht beim Besuch des maritimen Volksfestes. Welche Regeln für Besucher außerdem besonders wichtig sind.