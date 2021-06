Rostock

„Party ist als Letztes wieder möglich“: Dieser Satz von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sorgt in Rostock für Entsetzen. Denn die Hanse Sail, das größte Volksfest des Landes, steht auch 2021 vor der Absage – weil sich Bund und Länder weiterhin nicht auf gemeinsame Regeln für Volksfeste im Sommer einigen können.

„Uns fehlt der rechtliche Rahmen aus Berlin und Schwerin, damit die Veranstaltung stattfinden kann. Wir haben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und das Landesamt für Gesundheit und Soziales um Hilfe gebeten“, sagt Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Die Zeit drängt: „Wenn wir bis Montag, spätestens Dienstag kein ‚grünes Licht‘ der Landesregierung haben, müssen wir absagen“, so Inga Knospe, Chefin des Rostocker Großmarktes und Verantwortliche für das Landprogramm der Sail.

15 000 Besucher sind das Maximum

Nach einem Jahr Zwangspause soll die Sail in diesem Jahr vom 5. bis zum 8. August am Rostocker Stadthafen und in Warnemünde wieder stattfinden. Und zum 30. Jubiläum gibt es auch ein neues Konzept – corona-konform: „Unser Konzept steht, ist von den Behörden abgenommen“, sagt Rostocks Tourismuschef Matthias Fromm. „Wir planen mit einer verkleinerten Meile am Hafen.“ Ein 60 000 Quadratmeter großer Bereich am Wasser soll umzäunt werden, das Hygienekonzept erlaubt bis zu 15 000 Besucher zeitgleich auf der Fläche.

„Unser Konzept sieht weder eine Test- noch eine Maskenpflicht vor. Denn selbst bei 15 000 Menschen hat jeder genügend Platz und Abstand“, so Fromm. Das Rostocker Gesundheitsamt habe das abgenickt. „Im Freien ist die Ansteckungsgefahr generell sehr gering. Bei der aktuellen Inzidenz noch viel geringer“, so Fromm. Sicherheitsdienst und ein Ampel-System sollen verhindern, dass mehr Gäste als erlaubt auf dem Areal unterwegs sind.

Händler wandern bereits ab

Innerhalb des umzäunten Geländes soll es wiederum verschiedene Themen-Inseln geben – der „Maschinenraum“ mit Fahrgeschäften für die Jüngeren, die „Kombüse“ mit Gastronomie oder auch die „Brücke“ mit Live-Musik. Ein Alkohol-Verbot ist nicht geplant. Außerhalb des großen Areals soll es weitere Attraktionen geben – einen Spielbereich für Kinder, eine Händlermeile, Aktionen im Iga-Park. An den Kai-Kanten selbst soll „freies Flanieren“ möglich sein. Dort sollen wieder bis zu 120 Traditionssegler festmachen und zum Mitsegeln einladen.

„Eine Absage wäre eine Katastrophe für Rostock und das ganze Land“, so Fromm. Dass Volksfeste in allen Lockerungen in MV bisher ausgeklammert wurden – es ist schon jetzt ein Problem: „In anderen Bundesländern – in Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein etwa – gibt es klare Regeln für Rummel. Wenn wir nicht jetzt die Schausteller binden, gehen die dorthin“, sagt Großmarkt-Chefin Knospe.

Land will erst nächste Woche beraten

Dass es für die Sail bisher keine Freigabe gibt, für das „Pangea“-Festival mit ebenfalls 15 000 Besuchern hingegen schon – in Rostock löst das Unverständnis aus. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte Anfang der Woche angekündigt, dass Volksfeste in der kommenden Woche Thema im Landeskabinett sein sollen. Nach dem Hilferuf aus Rostock sagt Regierungssprecher Andreas Timm: „„Wir haben in der Corona-Pandemie immer gute gemeinsame Lösungen mit Rostock gefunden. Wir sind zuversichtlich, dass das auch hier gelingt.“

Von Andreas Meyer