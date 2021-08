Rostock

Die Hanse Sail wird in diesem Jahr – ausgerechnet zu ihrem 30. Jubiläum – kleiner und anders ausfallen, als es Besucher gewohnt sind. Nachdem die Großveranstaltung im vergangenen Jahr pandemiebedingt abgesagt werden musste, findet sie in diesem Jahr erstmals unter Einfluss der Corona-Krise statt. Das führt zu folgenden Regeln:

Wird es Zugangsbeschränkungen geben?

Teilweise. Der zentrale Bereich des Stadthafens – von der Haedgehalbinsel bis zum Fähranleger Schütt – wird vom übrigen Bereich abgetrennt. Auf diesem 60 000 Quadratmeter großen Areal dürfen sich zeitgleich maximal 15 000 Besucher aufhalten, um die Möglichkeit der Abstandswahrung zu gewährleisten.

Auch für das Iga-Park-Gelände gibt es Zugangsbeschränkungen. Hier dürfen sich maximal 2500 Besucher gleichzeitig aufhalten.

Die anderen Bereiche des Stadthafens – vom Kabutzenhof bis zur Haedgehalbinsel sowie vom Fähranleger Schütt bis zum Aida-Gebäude – sind frei zugänglich.

Auch in Warnemünde sind alle Bereiche frei zugänglich – mit Ausnahme des Kurhausgartens. Dort haben zu den Veranstaltungen zeitgleich 800 Gäste Zutritt.

Wie werden die Zugangsbeschränkungen kontrolliert? Kann man reservieren?

„Die Besucher werden mit einer technischen Einrichtung an den Ein- und Ausgängen gezählt, so dass wir immer den genauen Füllstand des zentralen Veranstaltungsbereiches im Stadthafen kennen“, heißt es von der Tourismuszentrale. So werde es fünf Eingänge mit insgesamt 14 Einlassschleusen geben.

Mit wartenden Menschenmassen vor dem abgesperrten Bereich rechnet Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm nicht. „In diesem Jahr wird es auf der Sail keine großen Bühnen geben – wir wollen nicht für bestimmte Highlights, die große Massen anziehen, sorgen“, so der Sail-Chef, der von einem ständigen Wechsel ausgeht. Er betont: Das Programm sei unterhaltsam, verteile sich aber über den gesamten Tag. Plätze und Zeitspots für den kostenfreien Hauptveranstaltungsbereich können nicht im Voraus reserviert werden.

Gilt für das Landprogramm eine Testpflicht?

Auch hier wird – ähnlich wie bei den Zugangsbeschränkungen – in verschiedene Bereiche unterteilt. Nur wer den Hauptveranstaltungsbereich im Rostocker Stadthafen betritt, braucht einen negativen Corona-Test beziehungsweise einen Nachweis über vollständige Impfung oder Genesung. Wer hingegen Veranstaltungen im Iga-Park oder dem Warnemünder Kurhausgarten betreten möchte, muss keinen Nachweis erbringen.

Ein Nachweis muss von jeder Person mit Geburtsdatum vor dem 5., 6., 7. oder 8. August 2014 erbracht werden – also für alle ab sieben Jahren.

Wo kann ich mich testen lassen?

Die Veranstalter empfehlen dringend, sich vor der Anreise zur Hanse Sail bereits im Heimatort testen zu lassen. Zudem gibt es zahlreiche Möglichkeiten in Rostock. Testzentren befinden sich unter anderem auf dem Kirchenplatz, am Leuchtturm und auf der Promenade in Warnemünde, in Markgrafenheide im Budentannenweg sowie in der Rostocker Innenstadt am Neuen Markt, vor dem Kröpeliner-Tor-Center oder bei der Kunsthalle.

Zudem wird es zur Sail drei Testmöglichkeiten nahe dem Veranstaltungsgelände am Stadthafen geben: am Parkplatz Kabutzenhof, am Holzkran und an der Fischerbastion. Ein Online-Termin muss vorher gebucht werden: www.buergertest-rostock.de.

Weitere nahe liegende Testmöglichkeiten finden Besucher im Hansecenter Bentwisch sowie im Ostseepark Sievershagen. Tourismusdirektor Matthias Fromm weist darauf hin, dass Selbsttests – selbst wenn sie vor Ort durchgeführt werden – nicht akzeptiert werden.

Welche weiteren Corona-Schutzvorkehrungen gibt es?

Die Veranstalter empfehlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen – eine Pflicht gibt es im Freien jedoch nicht. Zudem findet keine Registrierung statt – Nutzer werden gebeten, die Corona-Warn-App zu nutzen.

Außerdem verweisen die Verantwortlichen auf die allgemein geltenden Verhaltensregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. So werden Besucher gebeten, sich regelmäßig die Hände zu waschen und zu desinfizieren, den Mindestabstand einzuhalten, auf Händeschütteln und Umarmungen zu verzichten. Bei Krankheitszeichen soll auf den Besuch der Veranstaltung verzichtet werden.

Andere Verhaltensregeln auf dem Gelände

Im Hafen selbst ist das Baden verboten, es wird gebeten, besonders an der Kaikante vorsichtig zu sein. Die Polizei hält auf dem Hafenmarkt gegenüber der Haupteinfahrt eine mobile Polizeiwache vor. Fundsachen und verlorene Gegenstände können dort abgegeben beziehungsweise angezeigt werden. Das Mitbringen von Glasflaschen ist untersagt, Hunde sind in den Veranstaltungsbereichen an der Leine zu führen.

Von Katharina Ahlers