Etliche Schiffe – vom kleinen Kutter bis zum Großsegler – nehmen Kurs auf die Hansestadt. Viele von ihnen wollen im August bei der Rostocker Hanse Sail mit Besuchern in See stechen. Wer an Bord gehen will, sollte jetzt buchen. Erste Törns sind bereits ausgebucht. Doch wo kann ich mitsegeln? Was kostet das? Und was passiert an Land?