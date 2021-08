Rostock

Am Donnerstag, 5. August, wird die diesjährige Hanse Sail in Rostock eröffnet. Zu diesem maritimen Volksfest werden wieder Tausende Besucher in der Hansestadt erwartet, um bei dem Treffen von Traditionsseglern und Museumsschiffen dabei zu sein. Mit dabei wird dann auch eine OZ-Leserin sein, die sich an unserem Gewinnspiel beteiligt hat.

Gewinnerin kommt aus Greifswald

Als Gewinnerin einer Ausfahrt auf der Santa Barbara Anna wurde Rita Dorow aus Greifswald ausgelost. Sie wird nun am 6. August das Segelschiff besteigen und einzigartige Eindrücke sammeln können. Doch damit nicht genug. Zudem gewinnt Rita Dorow eine Übernachtung für zwei Personen – in Form eines Gutscheins – für das Rostocker Radisson-Blu-Hotel. Diesen kann sie bei der nächsten Buchung einlösen. Das Hotel wird derzeit auf der Silohalbinsel am Stadthafen gebaut. Bis zu 181 Zimmer sollen dort entstehen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auflösung des Gewinnspiels

Übrigens: Rita Dorow konnte, wie viele andere Leser auch, die Gewinnspielfrage richtig beantworten. Diese lautete: Für welches Jahr ist die Eröffnung des neuen Radisson Hotels auf der Silohalbinsel geplant? Die richtige Antwortet lautet: 2023

Von OZ