Rostock

Von Rettungsübung über Fußballturnier bis zum Auftritt von „The Milli Vanilli Experience“: Um den Überblick zu behalten, präsentiert die OSTSEE-ZEITUNG die Programm-Höhepunkte der Hanse Sail am Freitag, dem 9. August:

Die Marine öffnet am Freitag von 10 bis 18 Uhr ihre Tore in Hohe Düne. Ein spannendes Programm wartet dort auf die Besucher: Open Ship auf den Korvetten, spektakuläres Flugprogramm der Marineflieger und Helmtauchvorführung. Die Marine bietet ebenfalls kostenlose Fahrten mit einem Segelkutter oder Marineverkehrsboot an. Wer die Hanse Sail aus einer anderen Perspektive sehen möchte, kann hier mit einem Helikopter über den Stadthafen oder die Ostsee fliegen.

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zeigt um 14 Uhr auf der Wiro-Tribüne am Passagierkai Warnemünde in einer Übung ihr Können und wie ihre Arbeit funktioniert.

Auch an Land wird es bei der Hanse Sail sportlich: In der Sporthalle Marienehe kicken ab 17 Uhr Mannschaften teilnehmender Schiffe den Ball beim 17. Rostocker Pils Hanse Sail Cup.

Musikalisch hat die Hanse Sail am Freitag nicht nur ein Highlight parat: Auf der Bühne Haedgehalbinsel treten ab 19 Uhr „The Milli Vanilli Experience“ auf. Für gute Stimmung auf der zentralen Bühne am Stadthafen sorgen „Nordstern“ und „City“ ab 19 Uhr mit ihren Songs. „Atemlos durch die Nacht“ werden die Besucher beim Antenne MV Showtruck ab 22 Uhr hören können. Hier wird das Helene-Fischer-Double Victoria singen und tanzen.

Von oz