Krieg in der Ukraine - Hansemesse in Rostock zentraler Anlaufpunkt in MV für Ukraine-Flüchtlinge

Die Hansemesse in Rostock ist zum zentralen Anlaufpunkt in Mecklenburg-Vorpommern für Flüchtlinge aus Mecklenburg-Vorpommern benannt worden. 800 Betten sind dort derzeit aufgestellt.