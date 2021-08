Rostock

Unter dem Motto „Optimistisch anders“ geht die Hansesail 2021 in Rostock am Donnerstag an den Start. Bis Sonntag gibt es beeindruckende Segelschiffe zu bestaunen, Konzerte und den üblichen Rummel am Stadthafen und in Warnemünde zu erleben. Mit dabei sind in diesem Jahr auch drei Redakteure der OSTSEE-ZEITUNG.

OZ-Reporterin Lea Marie Kenzler, OZ-Reporter Moritz Naumann und der Videoredakteur Bert Scharffenberg werden während der Hansesail ab Donnerstag um 17.30 Uhr aktuelle Einblicke, Interviews, Reportagen und Live-Berichte auf der Seite der OZ teilen. Bereits am Donnerstag wollen die Redakteure auf das Veranstaltungsgelände und stellen die Einlasskontrollen, das Sicherheitspersonal und die Besucher auf die Probe.

Von OZ