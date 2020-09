Greifswald

Diese Meldung sorgt für Wirbel und Unruhe im Nordosten: Der Hersteller von Segel- und Motoryachten, die Greifswalder Hanseyachts AG, ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Für das Geschäftsjahr 2019/2020 werde „ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals“ ausgewiesen, teilte das Unternehmen in Greifswald am Dienstagabend mit.

Was bedeutet das konkret für den nach eigenen Angaben weltweit zweitgrößten Hersteller hochseetauglicher Segelyachten insbesondere am Standort Greifswald? Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Jens Gerhardt, Vertriebsvorstand der Hanseyachts AG, einem der wenigen börsennotierten Unternehmen in MV.

Anzeige

Die aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte Neubewertung des Vermögensportfolios führte zu Abschreibungen. Der Konzernverlust für das Geschäftsjahr 2019/2020 beträgt insbesondere auf Grund der Wertminderung 15,9 Millionen Euro nach einem Gewinn von 3,3 Millionen Euro im vorangegangenen Geschäftsjahr. Warum war eine Neubewertung nötig?

Dr. Jens Gerhardt: Konkret geht es vor allem um den Firmenwert des französischen Katamaran-Herstellers Privilège. Diesen hatten wir 2019 übernommen. Sein Wert in unseren Büchern war immer noch recht hoch und er hat sich aufgrund des durch die Corona-Pandemie erfolgten Lockdowns verringert. Es handelt sich jedoch um einen sogenannten technischen Effekt, ohne dass dadurch derzeit Gelder fließen würden – also ohne Cash Effekt.

Das heißt, der buchhalterische Wert von Privilège an der Börse ist gesunken und Sie müssen den Wert in Ihren Büchern korrigieren. Sie verlieren also kein Bargeld?

Richtig. Es besteht kein Cash-Verlust, dieser Effekt kostet uns also jetzt nichts. Allerdings müssen wir das Eigenkapital erhöhen, um das Grundkapital wieder aufzufüllen. Dies geschieht in Form von Aktien, die wir aus alten Krediten umwandeln und zum Teil neu ausgeben werden. Dafür müssen wir eine Hauptversammlung einberufen.

Mehr lesen: Produktion trotz Corona: Hanseyachts in der Kritik

Was heißt das für den Standort Greifswald?

Die Arbeitsplätze unserer rund 750 Mitarbeiter in Greifswald sind nicht gefährdet. Unserem Unternehmen geht es vergleichsweise gut. Wir hatten zu Beginn des Lockdowns zum 31. März 2020 einen Rekordauftragsbestand. Und darum konnten wir die ganze Zeit durchproduzieren und Schiffe fertigen. Trotzdem mussten wir leider doch etwas weniger als die Hälfte der Belegschaft in Greifswald in den Monaten August und September in Kurzarbeit schicken.

Sie konnten die bestellten Yachten nicht absetzen?

Das trifft auf die fast vier Monate des Lockdowns tatsächlich zu. Durch die Pandemie waren die Häfen in vielen Teilen der Welt geschlossen. Die Monate vor und nach dem Lockdown waren dafür viel besser als im Vorjahr. Wir haben deutlich mehr verkauft. Hinzu kamen höhere Kosten unter anderem durch Quarantäne-Auswirkungen und Probleme mit der über Ländergrenzen erfolgenden Teile-Beschaffung, nicht nur am Standort Greifswald.

Auch interessant: Rettung der MV Werften: Wie lange die Schiffbauer noch durchhalten

An diesem Donnerstag läuft die Kurzarbeit in Greifswald aus?

Richtig. Und wir sind froh, dass uns das Land in der extrem schwierigen Lockdownphase unter anderem mit Bürgschaften geholfen hat.

Wie hoch fällt der operative Verlust aus?

Nicht nur bei Hanse Yachts, sondern auch bei Privilège gab es Verluste beim Absatz der Produkte. Insgesamt beläuft sich dieser auf rund sieben Millionen Euro. Das ist schmerzlich, aber damit können wir in diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten leben.

Von Volker Penne