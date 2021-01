Rostock

Es ist beschlossen: Der Corona-Lockdown in MV wird vorerst bis zum 31. Januar verlängert. Gleichzeitig einigten sich Bund- und Länderchefs am Dienstag auf verschärfte Maßnahmen. So gilt ab kommendem Montag zum Beispiel, dass sich ein Haushalt lediglich noch mit einer weiteren Person treffen darf. Auch der Bewegungsradius der Bevölkerung wird stark eingeschränkt, sobald der Inzidenzwert in einem Landkreis über die Marke von 200 klettert: auf 15 Kilometer.

Lesen Sie auch: Gewissensfrage für Eltern in MV: Kind in Kita bringen oder nicht?

Anzeige

Wir wollten bereits vorab von unseren Leser wissen, ob sie sich für verschärfte Lockdown-Maßnahmen, wie die 15-Kilometer-Regel, aussprechen. Das Ergebnis unserer Online-Umfrage fiel eindeutig aus.

Eine deutliche Mehrheit der 350 Teilnehmer, nämlich 82,6 Prozent, sprach sich demnach klar gegen strengere Regeln im Shutdown aus. Nur 15,7 Prozent halten die nun in Kraft tretenden Maßnahmen für absolut richtig. Die restlichen 1,7 Prozent hatten bis zum Ende der Umfrage

Von OZ