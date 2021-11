Harte Sparmaßnahmen beim NDR: So stark ist das Landesfunkhaus in Schwerin betroffen

Rostock/Schwerin

300 Millionen Euro muss der NDR bis 2028 einsparen. Gleichzeitig ist ein Ausbau der Netzinhalte geplant. Wie das Ganze funktionieren soll, an welchen Stellen im Landesfunkhaus in Schwerin abgebaut wird und wie sie die Rolle des klassischen Hörfunks und Fernsehens in 15 Jahren sehen, darüber sprachen Landesfunkhausdirektor Joachim Böskens und Chefredakteurin Gordana Patett im Interview mit OZ-Chefredakteur Andreas Ebel.

Wie wird das Landesfunkhaus in Schwerin die geplanten Einsparmaßnahmen zu spüren bekommen?

Böskens: Letztendlich haben es die Menschen jetzt noch gar nicht so stark mitbekommen, weil unsere NDR-Sommertour im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Aber dort haben wir unser größtes Einsparpotenzial gesehen. Wir haben gemerkt, dass wir uns das nicht mehr leisten können. Es funktioniert nicht mehr. Unser Kerngeschäft, nämlich die regionale Berichterstattung, Kulturberichterstattung, Sport und vieles mehr sind unser Auftrag per Staatsvertrag und da können wir nicht kürzen. Da gibt es auch eine klare Vorgabe der Geschäftsleitung – auch unseres Intendanten, dass in den Bereichen überhaupt nicht gespart wird. Also musste die Sommertour den Sparmaßnahmen zum Opfer fallen.

Das heißt, wie hoch ist das Einsparpotenzial?

Böskens: Wir sprechen hier von insgesamt 1,02 Millionen Euro für den Programmbereich des Landesfunkhauses. Unter anderem bauen wir im Personalbereich ab – die Vorgabe ist bis 2028 etwa zehn Prozent. Aktuell haben wir insgesamt 255 Festangestellte und etwa 150 freie Mitarbeiter bei uns.

Inhaltlich wird man die Maßnahmen also nicht spüren?

Böskens: Inhaltlich gibt es jetzt schon Punkte, bei denen man das spürt. Unsere Sendung „Land und Leute“ war jahrelang dafür bekannt, dass wir rausgefahren sind und von vor Ort berichtet haben. Nun ist es aus Kostengründen eine Studiosendung.

Hält der NDR an seinen Außenstudios in Rostock, Neubrandenburg und Greifswald fest?

Patett: Müssen wir. Wir brauchen den Kontakt in den Regionen, weshalb diese Studios so wichtig für uns sind. Aber es ist eine Herausforderung, mit den Kapazitäten und den Möglichkeiten, die wir haben, jetzt all diese Events, Sitzungen und Ereignisse wahrzunehmen, klar. Wir können uns den Rückzug aus den Regionen nicht leisten. Das ist unser Auftrag.

Wird es weitere Sparrunden geben?

Böskens: Der Punkt ist der, dass wir, was die Beiträge betrifft, gedeckelt sind. Es wird in der Zukunft wohl auch schwierig werden mit Steigerungen. Wir gehen also davon aus, dass wenn wir etwas Neues machen wollen, entsprechend etwas anderes dafür gelassen werden muss. Das ist auch jetzt schon unsere Direktive. Mehr Geld gibt es nicht. Seit elf Jahren haben wir nicht mehr Geld für die Honorare unserer freien Mitarbeiter bekommen – die Honorare selbst sind aber gestiegen. Wir haben keine Pläne vorliegen, ab wann die nächste Sparrunde kommen könnte. Das Thema Rundfunkbeiträge und deren Entwicklung ist heikel. Das wissen wir. Wir tun täglich alles dafür, die Menschen davon zu überzeugen, dass ihr Beitrag guten, unabhängigen Journalismus aus der Region ermöglicht.

Zweites großes Thema sind die großen Umbrüche in der Branche. Wird der NDR da eine Zukunft haben? Wie sieht das Geschäft in 15 Jahren aus?

Patett: Das ist ein bisschen wie der Blick in die Glaskugel. Wir gehen davon aus, dass das lineare Fernsehen nie ganz verschwinden wird – auch nicht in 15 Jahren. Für eine bestimmte Anzahl an Menschen wird es immer eine Relevanz haben. Das Durchschnittsalter der Zuschauer des Nordmagazins – unseres erfolgreichsten Formates, welches jeden Abend von bis zu 300 000 Personen geschaut wird – liegt beispielsweise bei 67. Beim Hörfunk liegt das Durchschnittsalter bei Ende 50. Was wir jetzt leisten müssen, ist, dass wir den Menschen den ganzen Tag über Informationen in Audio und Videoform anbieten. Die Menschen warten nicht mehr auf beispielsweise die Sieben-Uhr-Nachrichten im Radio oder das Nordmagazin, sondern suchen sich Informationen, wann sie sie brauchen und wollen.

Außerdem müssen wir den Zugang zu Informationen wieder für alle gewährleisten und keine Zielgruppe ausschließen. Sprich: Das Lineare dürfen wir nicht lassen. Wir müssen es und wollen es in hoher Qualität anbieten und gleichzeitig brauchen wir die Akzeptanz und Sichtbarkeit bei den Menschen ab 30. Schließlich zahlen sie die Rundfunkbeiträge ebenfalls. Deshalb müssen wir dort auch Angebote machen. Und genau das probieren wir aktuell mit unserem Online-Format „MV Live“. Dort bieten wir regionale Berichterstattung so aufbereitet, dass sie für Jüngere gut, mobil und vor allem in einer Form konsumierbar ist, die sie anspricht. Das bedeutet: Wir brauchen Nachwuchs und einen Austausch auf Augenhöhe zwischen den alteingesessenen Mitarbeitern und den neu dazustoßenden Kollegen, um gemeinsam herauszufinden, was gut funktioniert und neue Perspektiven einnehmen zu können. Nur wenn uns das gelingt, sind wir für die Zukunft gewappnet.

Von Susanne Gidzinski