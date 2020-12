Rostock

Die Verschärfung des Corona-Lockdowns hat in MV vor allem im Handel für Entsetzen gesorgt. Die erneute Schließung bedrohe Existenzen, hieß es in einer OZ-Umfrage. Nötig seien daher staatliche Hilfen ähnlich wie in der Gastronomie.

Auch die Bildungsgewerkschaft GEW ist unzufrieden: Dass nur die älteren Schüler in den Distanzunterricht gehen sollen, bedeute für die jüngeren Kinder und ihre Lehrer, dass sie weiter zahlreiche Kontakte haben. Bei Menschen auf der Straße stoßen die Maßnahmen dagegen überwiegend auf Verständnis.

Super-Gau für den Handel

„Für den Einzelhandel ist das der Super-Gau. Da werden viele ins Gras beißen“, glaubt Frank Embach, Vorsitzender des Greifswalder Innenstadt-Vereins. „Wir haben den ersten Lockdown noch in den Büchern, noch nicht verarbeitet.“ Er erwartet, dass die Landesregierung dann auch den Einzelhändlern eine Unterstützung zusagt.

„Klar ist es für die Angestellten schwierig, die in Kurzarbeit müssen. Aber an die Inhaber muss auch mal gedacht werden. Auch nach vielen erfolgreichen Jahren und wenn man Geld zurückgelegt hat, geht es mal zu Ende. Dann muss man auch mal durchdenken, wer was bekommt. Wenn die Politik diese Entscheidung trifft, muss nun auch den Einzelhändlern geholfen werden. Zum Beispiel mit einer Senkung der Einkommenssteuer“, schlägt er vor.

Es wäre eine Katastrophe

Ähnlich äußert sich Torsten Grundke, Geschäftsführer bei Media Markt in Stralsund: „Das ist eine Katastrophe. Ursprünglich war von der Bundesregierung ein harter Lockdown mit Schließung des Einzelhandels bei einer Inzidenz von 200 vorgesehen. Jetzt machen sie das schon bei 50 – die sind doch verrückt!“

Grundke fürchtet, dass die Kunden nun in Scharen in die Märkte kommen, um Panikeinkäufe zu tätigen. „Anstatt zu entzerren, presst man jetzt. Das ist der absolute Wahnsinn.“ Der Lockdown werde für den Einzelhandel in MV viele Insolvenzen mit sich bringen, glaubt er. „Da rede ich nur von vielen kleinen Läden, nicht von mir. Ich werde das überleben. Gerade die letzte Woche vor Weihnachten und die Woche danach: Das sind die umsatzstärksten Wochen im Jahr. Die werden einem genommen. Kein Politiker hat sich mal die Mühe gemacht, sich die Einkaufsstraßen näher anzuschauen. Wir haben hier keine Schlangen. Die Menschen sind schon vernünftig genug. Sie kommen nur noch, wenn sie etwas kaufen wollen.“

Torsten Grundke, Geschäftsführer bei Media Markt in Stralsund. Quelle: Benjamin Fischer

Zwei Herzen schlagen in der Brust

Britt Heinrich betreibt zwei Parfümerien in Wismar. Sie sagt: „In mir schlagen zwei Herzen. Einmal das unternehmerische Herz mit meinen Mitarbeiterinnen, die ich wieder in Kurzarbeit schicken muss, und mit der Frage, ob wir den zweiten Lockdown überleben. Und auf der anderen Seite das Herz, das für die Menschen und ihre Gesundheit schlägt.“

Britt Heinrich betreibt zwei Parfümerien in Wismar Quelle: Nicole Hollatz

Der zweite Lockdown sei absehbar gewesen. „Entsprechend habe ich die Bestände runtergefahren. Ich hoffe jetzt, dass wir bis Weihnachten verkaufen können und dass die Kunden lokal kaufen.“ Der Januar werde für die Händler hart, meint Heinrich. „Aber wir können uns glücklich schätzen, in einem Land wie Deutschland zu leben. Die Regierung kann es nicht jedem recht machen, aber sie hat für jeden was getan.“

Zweiter Höhepunkt fällt ins Wasser

Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer beim Einzelhandelsverband Nord in Rostock, sagt: „Natürlich haben wir Verständnis, dass die Menschen geschützt werden müssen. Aber man muss auch für uns Verständnis haben. Nach Ostern fällt jetzt schon der zweite große Höhepunkt in diesem Jahr ins Wasser.“

Manche Branchen machten in den Wochen vor und nach Weihnachten 30 bis 40 Prozent ihres Umsatzes. „Wir fordern daher die gleichen Corona-Ausfallhilfen wie in der Gastronomie. Hier muss gleiches Recht für alle gelten“, so Teetz.

Menschen in Rostock : „Wozu noch warten?“

Die OZ hat in Rostock Passanten auf der Straße nach ihrer Meinung gefragt. Für Richard Frenz und Natalie Dworschak (beide 21) kommen die Verschärfungen zu spät: „Wenn die Zahlen so steigen und die Regierung sagt, dass es gemacht werden muss: Wozu warten? Ist das verantwortbar?

Richard Frenz (21) und Natalie Dworschak (21) Quelle: Martin Börner

Gunhild Buth (60) meint:„Wenn es der Sache dient, was wollen wir machen? Im Grunde betrifft der Lockdown uns alle. Ich würde mir wünschen, dass die Solidarität der Menschen für den lokalen stationären Handel gestärkt wird und nicht alle aufs Internet ausweichen. Was weg ist, ist unwiderruflich weg.“

Gunhild Buth (60) Quelle: Martin Börner

Julia Kröher (38) sagt: „Ich gehe täglich durch die Stadt. Mich macht es traurig zu sehen, wie meine Innenstadt sich durch Corona verändert, dass Läden nicht mehr aufmachen beziehungsweise schließen müssen. Persönlich vermisse ich auch die sozialen Kontakte.“

Julia Kröher (38) Quelle: Martin Börner

André Mittelbach (33) aus Malchin ist als Hoteldirektor unmittelbar betroffen: „Ich denke, der kommende Lockdown wird mittelfristig keinen Effekt haben. Die Zahlen im Frühjahr 2021 werden meiner Meinung nach hoch sein. Mit Blick auf die Gastronomie mache ich mir Sorgen.“

André Mittelbach (33) aus Malchin Quelle: Martin Börner

Andrea Fischer (57) arbeitet in einem Bekleidungsgeschäft. „Die Corona-Pandemie nehme ich sehr ernst, ich kenne aber auch viele, die es nicht so ernst nehmen. Dass der Handel schließen muss, finde ich schade, sehe es aber als eine Notwendigkeit, um in Zukunft wieder mit der Familie zusammensitzen zu können, ohne all die Beschränkungen.“

Andrea Fischer (57) Quelle: Martin Börner

Von Axel Büssem