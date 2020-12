Schwerin

Nun geht es schneller als gedacht: Spätestens ab 24. Dezember wird MV in einen Corona-Tiefschlaf fallen. Darauf hat sich die Landesregierung mit Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften am Donnerstag in einer Krisensitzung verständigt.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hält einen kompletten Lockdown für unausweichlich, um die zuletzt stark gestiegenen Infektionszahlen wieder einzufangen. Am liebsten wäre ihr dies bereits ab dem 20. Dezember, dem vierten Advent. „Ich finde, dass Weihnachten der allerspäteste Zeitpunkt ist“, so Schwesig. Sie fordert möglichst schon am Freitag ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU), um bundesweite Regeln zu finden.

Kitas und Grundschulen sollen möglichst offen bleiben

Vom 24. Dezember bis 10. Januar soll das öffentliche Leben im Nordosten weiter runtergefahren werden, um möglichst viele Kontakte zwischen Menschen zu vermeiden. „Die zweite Welle drückt massiv in unser Land rein“, sagt Schwesig. Sie wolle handeln, bevor die Corona-Zahlen wie in Sachsen hochschnellen.

Das ist konkret Stand Donnerstag MV-weit im Lockdown geplant:

Einzelhandel muss schließen

Der Einzelhandel wird ab Weihnachten geschlossen – Ausnahme: lebensnotwendige Güter wie Lebensmittel.

Kitas und Grundschulen bleiben mit Ausnahmen geöffnet

Kitas und Grundschulen sollen offen bleiben (Ausnahme: Ferien). Ab Klasse 7 ist in der ersten Januar-Woche nach den Weihnachtsferien Homeschooling geplant. Dies gelte bereits ab Montag für die Schulen in Landkreisen, die 50 und mehr Corona-Fälle binnen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner haben.

Doch keine Weihnachts-Sonderregel für Hotels

Hotels und Pensionen können über Weihnachten nicht wie geplant für Angehörige zur Übernachtung genutzt werden, sondern geschlossen sein.

Weihnachten im Kreis der Familie möglich

Weitere Kontaktbeschränkungen sind ab dem 27. Dezember geplant. Während vom 24. bis 26. Familien im engsten Kreise feiern dürfen, werden die Regeln danach wieder verschärft. Das hieße, dass Silvesterfeiern, wie viele sie kennen, in diesem Jahr wegen Corona ausfallen. Besuche nach MV sind weiterhin nur innerhalb der Kernfamilie erlaubt.

Reduzierte Besuche in Pflegeheimen und Krankenhäusern

In Pflegeheimen gilt Corona-Testpflicht für Personal, Bewohner und auch Besucher. Laut Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) soll die Zahl der Besuche im Lockdown auf ein bis zwei pro Woche reduziert werden. Auch in Krankenhäusern werde getestet.

Testpflicht für Reha-Einrichtungen

Reha-Zentren in MV darf nur aufsuchen, wer mit einem negativen Corona-Test anreist.

Pendler aus Polen sollen in MV bleiben

Berufspendler aus Polen können wiederum mit Zuschüssen für Unterkünfte in MV rechnen, damit sie nicht ständig über die Grenze müssen.

Schwesig macht keinen Hehl daraus, dass sie sich auch einen Lockdown deutlich vor Weihnachten vorstellen kann – vor allem wenn die Corona-Zahlen in MV weiter so stark wie zuletzt steigen. Am Donnerstag gab es 298 neue Fälle – Höchststand seit Beginn der Pandemie. Einigkeit gibt es da mit den Kommunen. „Wir beobachten die derzeitige Lage mit großer Sorge“, sagt Kerstin Weiss ( SPD), Landrätin von Nordwestmecklenburg.

Wirtschaft fordert schnelle Entscheidung über Lockdown-Start

Entsetzen herrscht in der Wirtschaft. „2020 endet sehr dramatisch“, sagt Lars Schwarz vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband MV. Schlimmste Befürchtungen träten nun leider ein. Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV, fort eine schnelle Entscheidung über den konkreten Lockdown-Termin. „Wirtschaft und Gesellschaft benötigen einen Vorlauf, um sich auf die Situation einstellen zu können.“

Staatliche Hilfe können Unternehmen bis Ende Dezember über die vom Bund angekündigten Programm erhalten. Für Januar sei noch nichts vereinbart.

Von Frank Pubantz