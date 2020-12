Wenn die Corona-Fallzahlen im Nordosten weiter steigen, könnte jede Familie nur noch eine andere Person treffen. So hatte es die Landesregierung um Manuela Schwesig (SPD) beschlossen. Am Dienstagvormittag berät die Regierung, ob das auch umgesetzt wird.

Beratungen am Dienstag: Drohen in MV schärfere Kontaktregeln nach Weihnachten?

