Auf ihrem Roadtrip quer durch MV versuchte unsere Reporterin Juliane Schultz in den letzten Tagen, die Stimmung im Land vor den Wahlen einzufangen. Vor allem das von ihr geführte Gespräch mit dem Studenten Jonas Rahn hat unter OZ-Lesern ein enormes Echo hervorgerufen. Rahn ist in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen und habe dort gelernt, dass sich Arbeit nicht lohne. Mit den Worten „Ich wünsche mir eine Alternative zum Kapitalismus“, ließ sich der 26-Jährige zitieren. Und weiter: „Wenn man früh lernt, dass das, was man sich als Schüler dazuverdient, den Eltern abgezogen wird, treibt das Menschen in die Schwarzarbeit.“ Eine provokante These, die viele Leser nun hitzig diskutieren.

Katrin Jordan meint, das sei „vollkommener Blödsinn“. Hartz-IV-Bezieher bekämen genug, so Jordan. „Man muss nur mit dem Geld vernünftig umgehen.“ Markus Hertel hingegen sagt: „Dafür braucht man nicht studieren. Das weiß man so, dass man mit dem Geld nicht auskommt im Monat. Traurig, aber wahr.“ Hertel glaubt gleichzeitig, „dass man mit Bildungsmaßnahmen auch nicht wirklich da raus kommt. Klingt komisch, ist aber so.“ Tom Schattschneider schreibt daraufhin: „Es kommt jeder aus Hartz IV raus, der willig ist, zu arbeiten. Man sollte sich aber im Klaren darüber sein, dass man nur durch amtliche Bildungsmaßnahmen nicht superreich wird. Es gibt so viele Arbeitsplätze. Da muss man nicht sagen, man kommt nicht weiter, man muss nur auch wollen.“ Schattschneider weiter: „Ansprüche stellen, aber kein Finger krumm machen wollen. Dann würde ich auch nie was finden. Ich bin dreimal arbeitslos geworden und jedes Mal habe ich nicht mal eine Woche später eine neue Arbeit gefunden.“

Raus aus Hartz IV: Zurück in eine geregelte Arbeit, sollte das Motto lauten

Marko Grunwald sieht das Problem an anderer Stelle: „Das Problem liegt einfach darin, dass die, die arbeiten gehen, zu wenig verdienen, im Gegensatz zu denen, die Hartz IV beziehen. Wenn ich sehe, was meine Freundin als Verkäuferin beim Bäcker verdient, dann hat ein Hartz-IV-Empfänger im Endeffekt nicht viel weniger, und meine Freundin steht morgen um 3 Uhr auf. Und was der eine oder andere Empfänger ignoriert: Hartz IV ist nicht als Dauerzustand gedacht. Die Empfänger sollen eigentlich schnell an Arbeit gelangen und nicht Jahre oder Jahrzehnte Hartz IV bekommen.“

Steuererleichterungen für untere und mittlere Einkommen

Markus Faber wettert: „Wer von Hartz IV lebt, sollte sich mal fragen, warum er oder sie davon leben muss.“ Uwe Weitzel indes plädiert dafür, nicht alle über einen Kamm zu scheren. „Es gibt viele Menschen, die Hartz IV beziehen müssen und von diesen Behörden höchst würdelos und verachtend behandelt werden. Nicht jeder Hartz-IV-Empfänger hat sich diese soziale Hängematte auch ausgesucht.“ Mehr gerechte Umverteilung erhofft sich Nikola Berger. „Ich erwarte von der nächsten Bundesregierung Steuererleichterungen für die unteren und mittleren Einkommen. Arbeit muss sich endlich wieder lohnen.“ Und: „Reiche und Superreiche müssten mehr zum Gemeinwesen beitragen.“ Nur so könne ein solidarischer Staat funktionieren, betont Berger. Nur das bedingungslose Grundeinkommen könne die Alternative sein, ist Tom Seibert überzeugt. Und Martin Skorny meint: An solch einem Schicksal, wie es der Student Jonas Rahn eingangs beschrieben hat, sei „nicht der Kapitalismus Schuld, sondern die Globalisierung und die damit einhergehende Ausbreitung des Niedriglohnsektors.“

Von Juliane Lange