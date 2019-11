Karlsruhe/Schwerin

Hartz-IV-Empfänger müssen ab sofort keine drastische Kürzung oder vollständige Streichung ihrer Leistungen mehr befürchten. Monatelange Minderungen um 60 Prozent oder mehr sind mit dem Grundgesetz unvereinbar. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. In Mecklenburg-Vorpommern löste die Entscheidung unterschiedliche Reaktionen aus.

Nach dem am Dienstag verkündeten Urteil dürfen die Jobcenter die monatlichen Leistungen zwar weiter um 30 Prozent kürzen, wenn Arbeitslose ihren Pflichten nicht nachkommen. Auch diese Sanktionen müssen aber abgemildert werden. Der Mensch dürfe nicht auf das schiere physische Überleben reduziert werden. (Az. 1 BvL 7/16)

Minister Glawe begrüßt das Urteil

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) begrüßte das Urteil. „Es muss der Tenor bleiben: Leistungskürzungen müssen vertretbar sein.“ Die genaue Einzelfallprüfung mit dem Augenmaß für die Lebenswirklichkeit bleibe dabei entscheidend. „Ziel ist und bleibt es, dass Menschen wieder in Arbeit kommen. Das ist der beste Weg, um von Hartz IV wegzukommen.“

Nach dem Prinzip „Fördern und Fordern“ disziplinieren die Jobcenter seit 2005 unkooperative Hartz-IV-Empfänger, indem sie ihnen den Geldhahn zudrehen. Wer ein Jobangebot ausschlägt oder eine Fördermaßnahme ablehnt, läuft Gefahr, dass ihm 30 Prozent des sogenannten Regelsatzes gestrichen werden. Wer innerhalb eines Jahres mehrfach negativ auffällt, verliert bisher 60 Prozent oder sogar das gesamte Arbeitslosengeld II, auch die Kosten für Unterkunft und Heizung. Einmal verhängt, gilt eine Sanktion immer drei Monate.

Fördern und Fordern

Mit dem Urteil sei das Prinzip des Förderns und Forderns in der Grundsicherung bestätigt worden, erklärte die Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern und unterstrich: Die Jobcenter leisteten in Mecklenburg-Vorpommern hervorragende Arbeit. „Sanktionen werden nur sehr zurückhaltend, rechtskonform und nur aus gravierenden Gründen ausgesprochen“, hieß es in einer Mitteilung. „Der Schwerpunkt liegt vielmehr darauf, Menschen zu helfen, die die Unterstützung der Solidargemeinschaft tatsächlich benötigen.“

CDU-Fraktion: Sanktionen sinnvoll

Für den Arbeitsmarktpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, Sebastian Ehlers, kommt das Sozialrecht nicht ohne Sanktionen aus. „Wer Leistungen bezieht, die die Allgemeinheit bezahlt, muss daran mitwirken, diesen Zustand möglichst schnell zu beenden“, sagte er. „Wer das nicht will, muss Sanktionen erfahren. Dieser Mechanismus ist aus meiner Sicht zweifelsfrei sinnvoll.“ Er begrüßte, dass nach dem Urteil eine sogenannte Totalrevision des Arbeitslosengeldes II vom Tisch sei.

Linke: „Hartz IV muss weg!“

Die Linke-Landesvorsitzenden Wenke Brüdgam und Torsten Koplin sahen sich durch das Urteil in ihrer Forderung bestätigt: „Hartz IV muss weg!“. Es sei anzunehmen, dass auch andere Bestandteile dieser Gesetzgebung verfassungswidrig sind, betonte Koplin. „Es ist ein Skandal, dass über so viele Jahre gesetzliche Regelungen gelten, die das Sozialrecht mit Elementen der Bestrafung durchtränken.“

Oldenburg: Untaugliche Erziehungsmethoden

Linke-Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg bezeichnete Sanktionen als untaugliche Erziehungsmethoden aus dem 19. Jahrhundert. Sie forderte die Landesregierung auf, beim Bundesverfassungsgericht eine Überprüfung der verschärften Sanktionierung von Jugendlichen sowie der Strafabzüge bei Meldeversäumnissen zu beantragen.

In dem Verfahren ging es nicht um kleinere Verfehlungen wie einen verpassten Termin beim Amt, die mit einer zehnprozentigen Kürzung geahndet werden. Überprüft wurden auch nicht die besonders scharfen Sanktionen für junge Hartz-IV-Empfänger unter 25 Jahren.

DGB-Chef Polkaehn: Hartz-IV-System komplett überarbeiten

Auch der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Nord, Uwe Polkaehn, forderte die Abschaffung der besonders harten Regelungen für die unter 25-Jährigen gehören. „Sie haben nachweislich nichts gebracht.“ Er nannte es „überfällig das Hartz-IV-System komplett zu überarbeiten“. Menschen dürften nicht in jede noch so prekäre, unterbezahlte und unwürdige Arbeit gedrängt werden. „Gut, dass dem nun zumindest ein kleiner Riegel vorgeschoben ist.“

Die Nord-Chefin der Bundesarbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann, hatte sich in diesem Punkt bereits für Sanktionslockerungen ausgesprochen. So sollten junge Menschen unter 25 Jahren künftig nicht mehr härter bestraft werden als Erwachsene und die Kosten der Unterkunft auch nicht mehr gekürzt werden.

Der Hartz-IV-Satz für einen alleinstehenden Erwachsenen liegt derzeit bei 424 Euro. Zum 1. Januar steigt er auf 432 Euro.

Von Dorit Koch/dpa