Das Ehepaar Reiersloh aus Nordrhein-Westfalen bangt um seine „zweite Heimat“ auf der Insel Poel in Mecklenburg-Vorpommern. Die beiden Frauen planten, ihren Lebensabend in ihrem Häuschen an der Ostsee zu verbringen. Doch mit der Corona-Krise kippte die Stimmung gegen Urlauber und Ferienhausbesitzer. Wie geht es ihnen jetzt?