Hasskriminalität gegen Politiker in MV: Staatsanwälte rüsten auf

Rostock

Buttersäureangriffe, gesprengte Briefkästen, übelste Beleidigungen im Netz: Kommunalpolitikerinnen in MV, wie Karen Larisch (Linke) aus Güstrow, die sich für Minderheiten einsetzt, sind seit Jahren Ziel von Attacken und Anfeindungen. Jetzt sollen sie besser vor den Übergriffen geschützt werden. Die vier Staatsanwaltschaften im Nordosten richteten Schwerpunkt-Dezernate gegen Hasskriminalität ein, die von der Generalstaatsanwaltschaft in Rostock koordiniert werden.

Auslöser für das Gesetzespaket des Bundes waren die Ermordung des hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke durch Rechtsterroristen und der Anschlag auf die Synagoge von Halle. Nun haben 13 Ermittler bei den Staatsanwaltschaften in Rostock, Schwerin, Stralsund und Neubrandenburg die Arbeit aufgenommen. Bisher schlossen sie für 2020 insgesamt 36 Fälle ab, die bereits nach alter Rechtslage strafbar waren. Dieses Jahr kommt voraussichtlich eine zweistellige Zahl weiterer Fälle dazu, erklärt Peter Lückemann von der Generalstaatsanwaltschaft.

Reifen zerstochen, Speichen am Fahrrad durchtrennt

„Das Klima ist roher geworden“, sagt Raphael Wardecki (Grüne), Bürgermeister in Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg). Ihm wurden Autoreifen zerstochen, Unbekannte durchtrennten Speichen an seinem Fahrrad – offenbar um einen schweren Unfall auszulösen. Im Internet posteten Täter eine vertrauliche Creditreform-Abfrage zu seiner Kreditwürdigkeit, um ihn in Misskredit zu bringen. In allen Fällen endete die Suche nach den Tätern ergebnislos. Wardecki begrüßt den neuen Kurs des Staates, erwartet aber auch Ergebnisse.

Eingestellte Verfahren

Karen Larisch machte bisher unterschiedliche Erfahrungen, wenn die Justiz gegen Hass und Hetze vorgeht. Erst vor wenigen Tagen stellte das Amtsgericht Güstrow ein Verfahren gegen mutmaßliche Internet-Hetzer ein. Einzige Bedingung: Sie müssten sich bei der Politikerin entschuldigen. Dass die Politikerin dies ablehnte, änderte nichts am Prozessausgang. Dass es auch anders geht, zeigte ein Fall am Amtsgericht Rostock. Das verurteilte einen bisher nicht auffällig gewordenen Rostocker zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen – wegen eines gegen Larisch gerichteten Hass-Postings bei Facebook.

„Oft dauert es ewig, bis überhaupt ein Verfahren eröffnet wird“, sagt die Kommunalpolitikerin. Die ständige Bedrohung habe ihr Leben massiv verändert. Spontane Ausflüge, ohne vorher mehreren Familienmitgliedern Bescheid zu sagen, seien nicht mehr möglich.

Schwerpunkt Antisemitismus

Mit der neuen Struktur soll die Strafverfolgung Fahrt aufnehmen. „Man muss schnell sein“, sagt Peter Lückemann. Um im schnelllebigen Netz Beweise zu sichern, komme es manchmal auf Tage an. Eine Million Euro stellt das Land für den Kampf gegen den Hass bereit, ein weiterer Schwerpunkt ist Antisemitismus.

Mehr Arbeit dürfte 2022 auf die Ermittler zukommen: Ab Februar sind soziale Netzbetreiber wie Facebook verpflichtet, von sich aus Hasspostings an die Strafverfolger zu melden – zunächst an das Bundeskriminalamt, das die Fälle anschließend an die Länder weitergibt.

Von Gerald Kleine Wördemann