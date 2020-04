Das Kontaktverbot der Landesregierung in der Coronakrise – es gilt nicht für Verliebte. Und das könnte am Ende gut für MV sein: Forscher des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock gehen gerade der Frage nach, ob die Krise dem Land einen Babyboom beschert. Vieles spricht dafür.