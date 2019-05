Schwerin

Völlig überalterte Grundlagen für mögliche Katastrophenfälle in MV kritisiert Matthias Manthei von der Fraktion Freie Wähler/BMV im Landtag. Anlass: Zwar hat das Land seit 2015 ein neues Katastrophenschutzkonzept. Aber die dazugehörige Analyse zur Gefahreneinschätzung stammt aus dem Jahr 2000 beziehungsweise 2002, ist also fast 20 Jahre alt. Für Manthei ein Unding, er fordert: Der Katastrophenschutz im Land müsse umgehend aktualisiert werden. Denn wichtige Themen wie Terroranschläge oder Sandstürme seien in der Analyse gar nicht enthalten.

Der Landtagsabgeordnete Matthias Manthei von der Fraktion Freie Wähler/BMV. Quelle: Carsten Schönebeck

„Die aktuelle Gefährdungsanlayse ist knapp 20 Jahre alt. Sie entspricht nicht den aktuellen Gefahrenlagen“, so Manthei. „Terroristische Gefahrenlagen finden keine Beachtung.“ Was ihn besonders wurmt: Der erste Teil der aktuell gültigen Analyse für Katastrophenschutz im Land stammt aus dem Jahre 2000 – „aus der Zeit vor den Anschlägen vom 11. September 2001“. Aber auch „lokale Gefährdungen“ wie mögliche Sandstürme würden „ignoriert“. Nach dem verheerenden Sandsturm auf der A 19 mit acht Toten im Jahre 2011 sollte dies verändert werden. „Die Landesregierung muss dringend handeln“, so Manthei.

Auslöser für seine Reaktion ist eine Antwort des Innenministeriums. Das bestätigt: Mit einer Aktualisierung der Gefährdungsanlayse für den Katastrophenschutz sei „realistisch nicht vor 2022 zu rechnen“. Auch Landkreise hätten demnach derzeit keine Handhabe auf neuem Stand.

Frank Pubantz