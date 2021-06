Haus, Shop, Büro: Die besten Immobilien in Rostock und dem Landkreis

Rostock

Sie ist gut gebaut und überzeugt mit inneren Werten: die Immobilie der Baugemeinschaft „Altstadtkieker“. Das Wohnquartier in Rostocks Petriviertel ist buchstäblich ausgezeichnet: Das vom Berliner Planungsbüro Löser Lott Architekten, Martin Pätzold (cubus Architekten) und Landschaftsarchitekt Hannes Hamann gestaltete Bauwerk samt Innenhof hat am Mittwochabend den Rostocker Architekturpreis 2021 eingeheimst. Insgesamt 17 Immobilien in Rostock und dem umliegenden Landkreis waren im Rennen.

Hier können Sie besondere Architektur bestaunen: Bau-Schau in MV am Wochenende

Der Preis wird regelmäßig von der Hansestadt und der Rostocker Architektenkammer-Gruppe an Projekte vergeben, die sich durch eine hohe Qualität in der Architektur auszeichnen. Die Juroren hatten die Qual der Wahl, denn die Nominierten zeigten, wie vielfältig die Baukultur in und rings um die Hansestadt ist. Zu den Bewerbern zählten öffentliche Gebäude, wie die Warnemünder Grundschule „Heinrich Heine“, das Schaudepot der Kunsthalle oder das „Kupferspule“ genannte Institut für Elektrotechnik. Aber auch die Feuerwache auf dem Marinestützpunkt Hohe Düne, der Dorfladen in Lüchow, das neue Polizeirevier in Sanitz oder das moderne Einfamilienhaus Hermann im Villenviertel Steintorvorstadt hatten gute Chancen auf den Sieg.

Um aus allen Beiträgen den Besten zu erwählen, hat die Architektenkammer MV Experten verschiedener Branchen zurate gezogen. „Für die Jury konnten wir sowohl Vertreter aus der Architektenschaft als auch aus den Bereichen Kunst und Wirtschaft gewinnen“, berichtet Christiane Albert, Rostocker Innenarchitektin und Vorstandsmitglied der Architektenkammer MV. Die diesjährigen Juroren: Ospa-Vorstand Karsten Pannwitt, die Rostocker Innenarchitektin Heidrun Walter, Prof. Joachim Andreas Joedicke von der Hochschule Wismar und der Rostocker Bildhauer Wolfgang Friedrich. Mitentscheiden durfte auch der letzte Sieger: das Berliner Architekturbüro Gewers Pudewill, das 2018 für seinen Neubau des Bürokomplexes CentoNew auf der Rostocker Silohalbinsel prämiert wurde.

Weil die Wettbewerbsbeiträge zu schade sind, um in der Schublade zu verschwinden, sollen sie gebündelt veröffentlicht werden: Erstmals erscheinen alle eingereichten Projekte sowie der Preisträger des 14. Architekturpreises in einer Broschüre. Der Rostocker Architekt und Mitinitiator, Martin Paetzold, erläutert: „Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Architektenkammer in Mecklenburg-Vorpommern möchten wir auch auf die langjährige Tradition des Rostocker Architekturpreises als ein Baustein zur Förderung regionaler Baukultur in unserer Stadt, aber auch im Landkreis Rostock aufmerksam machen.“

Die Preisverleihung am Mittwochabend war der Auftakt für das bevorstehende Themenwochenende: Beim „Tag der Architektur“ am 25. und 26. Juni können Interessierte in Schwerin, Greifswald, Anklam, Neubrandenburg und Ludwigslust geführte Stadtspaziergänge, Ausstellungen sowie Kino-Abende mit Architekturfilmen erleben. Das komplette Programm erfahren Sie hier auf www.ostsee-zeitung.de.

Von Antje Bernstein