Graal-Müritz

Wenn er aus dem Fenster der Küche, seinem Arbeitsplatz, auf den Hof schaut, erblickt Pierre Nippkow (39) das alte Wohnhaus seiner Großeltern Peter und Traute, wo heute die Azubis vom „Haus am Meer“ in Graal-Müritz wohnen. Opa Peter ist 2019 im Alter von 87 Jahren gestorben. Die Oma lebt mit 91 Jahren im Seniorenstift. Sie beide haben das „Haus am Meer“ 1995 gemeinsam mit Ruth Lange (73) gegründet.

Rechts von der Eingangstür des Wohnhauses der Großeltern ist das Wohnzimmerfenster. Und das hat Pierre als Kind mal zerschossen. Mit dem Fußball. 25 Jahre ist das her. Oft, wenn er seine Oma besucht, erzählt sie davon. Dann wird gelacht. Nun hat ja eigentlich jeder Junge, der in seiner Kindheit kein Fenster zerballert hat, einen fetten Kratzer im Lebenslauf. Wäre bei Nippkow der einzige. So aber: Biografie mit Sternchen. Im doppelten Sinne.

Familienbetrieb in dritter Generation

Pierre Nippkow ist bekannt als Sternekoch von Dierhagen am Tor zum Fischland. Als Küchenchef des Gourmetrestaurants „Ostseelounge“ im Strandhotel Fischland trägt er seit 2014 einen Michelin-Stern. Den gibt er nun ab. Das Gourmetrestaurant hat mit den Nachfolgern André Beiersdorff (37) aus Kyritz in Brandenburg und Matthias Stolze (40) aus Rostock ein Jahr Zeit, den Stern zu verteidigen.

Küchenchef im Haus am Meer in Graal-Müritz ist Ronny Krause (43/l.), der mit Azubi Maurice Rehaag (18) an der Lammhaxe zu Ostern arbeitet. Quelle: Dietmar Lilienthal

Für Nippkow heißt es statt Tatar vom gebeizten Rehfilet mit Moosbeere und Kaisergranatapfel-Blumenkohl-Yuzu nun eher Scholle Finkenwerder Art, Matjes mit Bratkartoffeln oder Holzfällersteak. Im Grunde: alles lecker. Ob Gourmet oder gut bürgerlich. Man muss nur die passenden Klamotten tragen. Nippkow lacht. Und er lacht gern. Dieser junge Koch ist vom Typ: nie mit leeren Händen rumrennen. Auf dem Weg durch die Küche wird nebenbei ein Teller in die Spüle gestülpt, ein umgekippter Löffel auf dem Menü-Pass umgedreht oder Azubi Maurice (18) gefoppt.

Doppelspitze in Dierhagen Elf Jahre stand Pierre Nippkow an der Spitze des Küchenteams in der Ostseelounge des Strandhotels Fischland in Dierhagen. Seit 2014 trägt das Gourmetrestaurant einen Michelin-Stern. Jetzt hat eine Doppelspitze mit Erfahrung in der Sternegastronomie das Ruder übernommen. André Beiersdorff (37) aus Kyritz in Brandenburg und Matthias Stolze (40) aus Rostock. Beiersdorff war zuletzt Souschef in den Hotels „Bayerisches Haus“ in Potsdam und „Resort Mark Brandenburg“ in Neuruppin. Seinen Kompagnon als Küchenchef kennt er aus gemeinsamen Zeiten im Restaurant „Der Butt“ in der Yachthafenresidenz Hohe Düne. Dort arbeitete er mit den Sterneköchen Tillmann Hahn, André Münch und schließlich Matthias Stolze. Der Rostocker hat seine Ausbildung im Fährhaus Sylt und im Hotel Gosewind in Rostock absolviert. Er arbeitete mit Küchenchefs wie Joachim Wissler und Johan Lafer in Sternerestaurants wie dem „Vendôme“ in Bergisch-Gladbach und dem „Le Val d’Or“ in Stromberg bei Bingen am Rhein. Ab 2008 war Stolze im „Butt“ Hohe Düne Koch, wo er sich als Küchenchef 2012 einen Michelin-Stern erkochte.

Lachen gehört hier zum Küchenmobiliar. Man merkt, dass die Atmosphäre im 27-köpfigen Team des Hotels angenehm ist. „Na, das kann aber schnell mal anders werden, wenn zur Hauptsaison 150 Menüs durchgehen und die Hitze höher ist “, lacht Thomas Lange (52), Geschäftsführer des Hotels. Dann werde der Ton auch mal rauer. Aber die Zeiten, in denen in Hotelküchen Töpfe durch die Gegend flogen und Macho-Chefs rumbrüllen durften, seien vorbei. Nippkow hat sie noch erlebt. Aber er war froh, in der Ausbildung dann unter dem Hamburger Andreas Müller im Steigenberger Hotel „Sonne“ in Rostock die neue Schule erfahren zu dürfen.

Klassiker im „Haus am Meer" in Graal-Müritz an der Seebrücke: Matjes nach Hausfrauenart. Quelle: Dietmar Lilienthal

Dann ging er zur Bundeswehr nach Sylt und mit der Fregatte „Emden“ sechs Monate auf See. Auslandseinsatz. Offiziere in der Pantry bekochen. Anschließend Rügen. Bis zu seinem Wechsel auf den Darß war Nippkow Vize-Küchenchef in der „Nixe“ in Binz. Um der Heimat näher zu sein, als das erste von zwei Kindern kam, bewarb er sich in Dierhagen als Küchenchef. „Ich wollte eigentlich ins Dünenmeer.“ Aber die Chefin dort sagte zu ihm, dass sie eine bessere Idee hätte. Und zeigte ihm die neue Ostseelounge. Sechser im Lotto für den jungen Koch. Gourmetküche, Ziel: Michelin-Stern, junges, engagiertes Team, eigene Spielwiese – Zusage.

Drei Jahre später die höchsten Weihen der Kulinarik aus Paris. Den Michelin-Stern konnte das Küchenteam aus Dierhagen seit 2014 verteidigen. Jetzt heißt es für Nippkow: Zurück an Muttis Herd. Denn Hotel & Restaurant in Graal-Müritz sind ein klassischer Familienbetrieb mit ihm nun in dritter Generation. Gegründet haben das Hotel samt Restaurant die Großeltern von Pierre und die Mutter von Thomas Lange. Der Opa war Tischler und damit Quereinsteiger in der Gastro-Branche. Später übernahmen Detlef (61) und Carmen (63) – die Eltern von Pierre – den Betrieb. Beide sind noch im Hotel und im Restaurant aktiv. Mit seiner Mutter Carmen hat der junge Koch gerade im Housekeeping gearbeitet. „Ich wollte in alle Abteilungen und Teams reinschnuppern“, sagt er.

Mit dem Team in der „Ostseelounge“ in Dierhagen um Hotelchefin Isolde Heinz und Sous-Chef Daniel Specht (r.) freute sich Pierre Nippkow 2014 über den ersten Stern. Quelle: Richter Timo

Das Hotel hat 34 Betten, das Restaurant 80 Plätze. Gehobene Mittelklasse. Doppelzimmer liegen zwischen 83 und 145 Euro. Auf der Speisekarte geht der Salatteller bei zwölf Euro los, das Rumpsteak vom Lavastein mit 21 Euro. Passt da Sternekulinarik rein? Will er den Familienbetrieb in einen Gourmettempel verwandeln? „Nein, überhaupt nicht“, sagt Nippkow. „In der Sternegastronomie, die ja auch sehr unterschiedlich ist, habe ich quasi alles erreicht. Jetzt beginnt ein neues Kapitel.“

Vor drei Jahren habe ihn sein Vater auf einer Fahrt nach Dortmund das erste Mal gefragt, ob er sich eine Übernahme des Familienbetriebs irgendwann vorstellen könne. Konnte er. Aber nicht sofort. Jetzt sei er soweit. „Wäre ja auch Blödsinn, das nicht zu versuchen, wenn man aus der Gastronomie kommt und die Chance hier erhält. Im Prinzip ist das, was dieses Team hier jeden Tag in der Küche abliefert von der Leistung her ja auch so was wie Sterneküche.“ Nur ohne Chichi. „Mein Ziel ist es, hier genau da weiter zu machen.“ Regional, frisch, anspruchsvoll.“

Von Michael Meyer