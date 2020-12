Greifswald/Rostock

Ein Lieferant schiebt noch schnell den Döner-Beutel durch die Tür, dann schließt die medizinische Fachangestellte Martina Gladrow die Praxis zu. Aufatmen, auftanken, Mittagspause. Rund 30 Patienten hat Hausärztin Dr. Annika Kohlhase am Vormittag in ihrer Praxis behandelt. Ein ganz normaler Arbeitstag, wenn da nicht Corona wäre.

Hausärzte managen Großteil der Pandemie

Hausarztpraxen, wie die der Greifswalder Allgemeinmedizinerin, stemmen den großen Teil der Corona-Welle. Nicht nur, weil sie Corona-Infizierte identifizieren, die unbedarft mit Symptomen in die Praxis spazieren und dort positiv getestet werden. Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung werden sechs von sieben Covid-Patienten ambulant behandelt, davon 90 Prozent durch Hausärzte.

„Die Pandemie in Deutschland wird hauptsächlich ambulant durch die Hausärzte gemanagt“, sagt der Vorsitzende des Hausärzteverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, Stefan Zutz. Das verlange den Praxen viel ab, weil die anderen, darunter auch chronisch kranke Patienten, geschützt werden müssten. Nervend sei der zusätzliche bürokratische Aufwand. Allein für die Abstriche, die Reiserückkehrer, Angestellte oder Arbeitgeber durchführen ließen, gibt es bis zu sechs verschiedene Abrechnungskategorien.

Organisationsabläufe radikal verändert

Seit März hat sich der Arbeitsalltag in der Praxis von Annika Kohlhase grundlegend geändert. Arbeitsabläufe mussten neu organisiert werden, um Chemo-Patienten und alte Patienten sicher vor Covid-Infizierten zu schützen. Das zweite Behandlungszimmer funktionierte die Ärztin zu einem Corona-Infektzimmer um. Das Telefon klingelt seit Frühjahr permanent, weil Patienten mit Erkältungssymptomen um Rat fragen. Das Tragen der Maske erschwert die Kommunikation, gerade mit älteren Patienten. „Das Stresslevel aller Mitarbeiter ist dauerhaft erhöht“, sagt die Ärztin. „Wir sind inzwischen alle sehr erschöpft.“

Zwölf Patienten positiv in Praxis getestet

Seit März testete die Allgemeinmedizinerin in ihrer Praxis zwölf Patienten positiv auf Corona. Eine besondere Spannung breitet sich in diesen Situationen in der Praxis aus. Die Praxismitarbeiter räumen den Flur, damit sich kein anderer Patient infiziert. Dank Schutzausrüstung und mittlerweile routinierter Abläufe blieb das Praxisteam bislang von einer Infektion verschont.

Von den meisten ihrer Patienten, die sich mit dem Virus infizierten, erfährt die 41-jährige Praxisinhaberin allerdings erst, wenn sich die Patienten nach einem positiven Test im Abstrichzentrum telefonisch bei ihr melden. Kommunikation durch das Gesundheitsamt: Fehlanzeige. „Eine Info vom Gesundheitsamt wäre wünschenswert, gibt es aber nicht“, sagt Kohlhase.

„Fangen viele Sorgen ab“

Dabei kümmert sich das Praxisteam um mehr als nur die gesundheitlichen Probleme der Infizierten. „Wir fangen die Sorgen und Ängste dieser Patienten auf“, so Kohlhase. Viele seien verzweifelt, weil sie Kinder haben und nicht wissen, wie sie sich in der Wohnung isolieren sollen. „Andere fühlen sich schuldig, weil sie Familienmitglieder oder Arbeitskollegen gefährden.“ Weil sich die Symptome schnell verschlechtern können, hält Annika Kohlhase engmaschig Kontakt zu ihren Covid-Patienten.

Die Greifswalder Hausärztin Dr. Annika Kohlhase mit ihrem Praxisteam Anja Landsberg, Kerstin Pflug und Martina Gladrow. Quelle: Stefan Sauer

Kaum noch Zeit für Hobbys

Das Virus frisst sich bis in das persönliche Leben der Mitarbeiter vor. Anfangs unbemerkt wie ein Krebsgeschwür, das sich erst Monate später zeigt, begann Sars-CoV-2 das Leben der Praxismitarbeiter zu bestimmen. Noch im Frühjahr räumte Ärztin Annika Kohlhase ihr Cello aus der Praxis, auf dem sie zuvor gelegentlich in der Mittagspause übte. Dann vernachlässigten die Mitarbeiter peu à peu ihre Hobbys.

Praxisteam schränkt private Kontakte ein

Mit dem Anstieg der Corona-Zahlen in der zweiten Welle schränkt das Praxisteam inzwischen auch wieder seine privaten sozialen Kontakte ein, um Familienmitglieder und Freunde nicht zu gefährden. „Ich habe meine Mutter seit drei Monaten nicht gesehen“, sagt Praxisangestellte Martina Gladrow, deren 81-jährige Mutter nicht nur wegen ihres Alters zur Risikogruppe gehört. Wegen ihrer körperlichen Einschränkungen ist sie auf einen Pflegedienst angewiesen. Gern würde Martina Gladrow, die übrigens selbst wegen einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe zählt, ihre Mutter wieder in die Arme schließen. „Vielleicht zu Weihnachten. Das wäre schön.“ Dass sie sich tagtäglich auf der Arbeit gefährdet, blendet Gladrow in ihren Gedanken aus.

Verband fordert staatliche Anerkennungsprämie für Praxen

Der Hausärzteverband wünscht sich, dass die Mitarbeiter in den Hausarztpraxen dieselbe Anerkennung erfahren wie das Pflegepersonal in Krankenhäusern und Pflegediensten. „Dass es für die Medizinischen Fachangestellten keine staatliche Anerkennungsprämie von 1500 Euro gibt, ist schon schmerzhaft“, so Landesverbandschef Zutz. „Man gibt neun Milliarden für die Lufthansa aus, für die Pflegekräfte klatscht man Beifall auf dem Balkon. Ich hätte es umgekehrt besser gefunden.“ Annika Kohlhase zahlt ihrem Praxisteam zum Jahresende eine Anerkennungsprämie aus ihrem Budget.

Mehr Einbindung in Impfungen gefordert

Entspannung erwarten die Hausärzte erst, wenn die Impfungen gegen Corona angelaufen sind und erste Wirkungen zeigen. Die Hausärzte würden sich gern an den Impfaktionen beteiligen, die bislang nur in den Impfzentren des Landes geplant sind. „Wir gehen nicht davon aus, dass in den Impfzentren umfassende Beratungen stattfinden“, gibt Hausärzteverbandschef Stefan Zutz zu bedenken. „Wir kennen die Patienten am besten und würden gerne dabei helfen, die Versorgung vernünftig zu organisieren.“ Immerhin hätten die Hausärzte enorme Erfahrungen mit den Grippeschutzimpfungen im Herbst, bei denen alljährlich landesweit rund 400 000 Menschen geimpft werden.

Von Martina Rathke