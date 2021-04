Rostock

Das hatten sich viele Patienten wohl anders vorgestellt: Der Hausärzteverband MV klagt nach dem offiziellen Impfstart in den Praxen des Landes am Dienstag über erhebliche Probleme: Kein Arzt habe so viele Impfdosen erhalten wie bestellt. Teilweise seien nicht einmal die benötigten Spritzen und Nadeln geliefert worden, sagte der Verbandsvorsitzende Stefan Zutz. „Das war ein holpriger Start.“

Die gelieferten Mengen schwankten von Apotheke zu Apotheke, sagte Zutz. Seine Kollegin und er selbst hätten für ihre Gemeinschaftspraxis in Neubukow insgesamt 50 Dosen erhalten. Immerhin: „Ich habe von keinem Kollegen gehört, der gar nichts bekommen hat.“

Spezialspritzen fehlen

Besonders ärgerlich sind wohl die Fälle, in denen die Ärzte nicht die speziellen Spritzen bekamen, die nötig sind, um tatsächlich exakt sechs Dosen aus einer Ampulle Impfstoff zu erhalten.

Knapp 1000 Hausärzte gibt es in MV. Laut Zutz beteiligen sich fast alle an der Impfkampagne. „Mir ist keiner bekannt, der nicht mitmacht – es sei denn, er ist noch im Urlaub oder krank.“

Eigene Impf-Sprechstunden

Allerdings würden viele Praxen erst am Mittwoch starten, weil der Impfstoff erst spät am Dienstag geliefert wurde. Die meisten Hausärzte hätten eigene Impf-Sprechstunden außerhalb der eigentlichen Öffnungszeiten eingerichtet, ähnlich wie auch bei der Grippe-Impfung.

Die Hausärzte können grundsätzlich alle Patienten impfen, die mindestens 60 Jahre alt sind: Sie müssen keiner bevorzugten Prioritätengruppe angehören.

Patienten werden angerufen

Zutz rief aber alle Impfwilligen dringend dazu auf, nicht von sich aus nach einem Impftermin zu fragen, da der knappe Impfstoff zunächst für die schwersten Fälle gebraucht werde. „Die Hausärzte haben ihre Risikopatienten auf dem Schirm.“ Er selbst habe in seiner Praxis folgenden Spruch auf dem Anrufbeantworter: „Bitte rufen Sie uns nicht an, wir melden uns bei Ihnen.“

Rund 50 000 Impfdosen

Das Land hat den Arztpraxen in MV für diese Woche nach eigenen Angaben 31 000 Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen 20 000 vom Bund, die über die Apotheken an die Arztpraxen verteilt werden. Wie viele davon am Dienstag bereits angekommen waren, war unklar.

Einige Praxen hatten im März bereits sogenannte Starterpakete mit Impfstoff erhalten, um zunächst Ärzte und Personal sowie besonders gefährdete Patienten vor Ansteckungen zu schützen. In Nordwestmecklenburg läuft zudem schon seit Februar ein Pilotprojekt zur Impfung in zehn Arztpraxen.

Von Axel Büssem