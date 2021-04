Hausärzte in MV bekommen deutlich mehr Corona-Impfstoff

Schwerin

Die Hausärzte in Mecklenburg-Vorpommern sind nach den Worten ihres Verbandsvorsitzenden Stefan Zutz bereit und in der Lage, mit den zusätzlichen Impfstoffen das Impftempo im Land weiter zu erhöhen. „Wir erwarten nun die zwei- bis dreifache Menge an Impfdosen für die Praxen. Das zu verimpfen ist ein Kraftakt. Aber damit können wir als Hausärzte endlich einen entscheidenden Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten“, sagte Zutz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin.

Wichtig sei, dass die angekündigten Lieferungen auch pünktlich und kontinuierlich in den Praxen ankommen. Der Großteil der rund 1000 Hausärzte im Land habe Impfstoffe bestellt und beteilige sich an der Impfkampagne. „Für uns ist das eine Herzensangelegenheit“, betonte der Verbandschef. Unmittelbar nach Ostern waren Hausärzte flächendeckend in die Corona-Impfkampagne einbezogen worden, hatten aber über unzureichenden Impfstoffnachschub geklagt.

Nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) steigen die wöchentlichen Lieferungen an die Haus- und Fachärzte im Nordosten von derzeit 31 000 bis Ende Mai zunächst auf knapp 70 000 Impfdosen. Für Praxen und Impfzentren zusammen erwarte das Land im Mai insgesamt etwa 310 000 Dosen, für Juni dann weitere 582 000. Das Land hatte beim Impfen in den vergangenen Tagen unter anderem durch freie Impftage ohne Termin im Ländervergleich aufgeholt. Bis Montag waren 24,1 Prozent der Bevölkerung erstgeimpft.

