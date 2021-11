Medizinische Fachangestellte sollen gleiche finanzielle Anerkennung wie Pfleger in Kliniken und Altenheimen erhalten, das fordert die Ärztekammer in MV. Grund: „Wir sind die Frontschweine der Pandemie“, sagt Vorstandsmitglied Dr. Thomas Maibaum.

Die Hausärzte in MV fordern eine Bonuszahlung auch für ihre Medizinischen Fachangestellten. Schwester Ellen Wendorf (46) arbeitet seit 20 Jahren in der Praxis von Christian Klein und Dr. Anna-Saskia Krieger in Lütten Klein. Dort wurden am Montagmorgen 50 Corona-Impfungen verabreicht. Quelle: JULIANE SCHULTZ