Rostock/Bad Sülze

Impfen im Akkord: Rund 100 Patienten haben allein Dr. Manja Dannenberg und Dr. Stefan Zutz am vergangenen Mittwoch und Donnerstag in ihrer Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin in Neubukow (Landkreis Rostock) versorgt. Dann folgt ein Check der vorhandenen Covid-19-Impfstoffe: Der Kühlschrank ist leer. Für diese Woche hat Dr. Zutz jeweils 50 Impfdosen pro Arzt bestellt. „Tatsächlich geliefert werden insgesamt 24 Mal Comirnaty von Biontech und 40 Impfdosen Vaxzevria von Astrazeneca“, erläutert der Mediziner. Seine große Sorge: Das Impftempo im Nordosten wird deutlich verlangsamt.

Biontech-Dosen sehr gefragt

Dabei hatte der Impfstart in den Hausarztpraxen nach dem Osterfest für Aufsehen gesorgt. „Die Gesamtzahl der Impfungen wurde gleich am ersten Tag bundesweit verdoppelt“, sagt der Vorsitzende des Hausärzteverbandes MV. In den mehr als 1000 Arztpraxen im Nordosten wurden bislang insgesamt rund 52 000 Impfungen verabreicht. Das sind aktuell gut 13 Prozent der laut Robert-Koch-Institut insgesamt 387 577 durchgeführten Immunisierungen durch alle Impfstellen. Dazu gehören die Impfzentren, mobilen Teams, Krankenhäuser und Praxen.

In der Neubukower Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin von Dr. Manja Dannenberg und Dr. Stefan Zutz: Arzthelferin Susan Matzdorf bereitet die Impfung mit dem Biontech-Impfstoff vor. Quelle: Martin Börner

„Oftmals sind die Biontech-Dosen, die uns als Hausärzten pro Woche zugeteilt werden, innerhalb von drei Tagen verimpft“, verdeutlicht Torsten Lange. Der Vorsitzende der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung des Landes erklärt: Die Vorbehalte der Patienten gegenüber dem Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca sind groß. Meldungen über verstärkte Thromboserisiken hätten die Skepsis der Bürger verstärkt. Die Folge: „Es bedarf einer wesentlich aufwendigeren Aufklärung der über 60-Jährigen, wenn es um den Einsatz dieses Präparates geht. Am Ende des Gesprächs lehne der Betreffende dieses trotzdem häufig ab“, so der Rostocker Facharzt für Allgemeinmedizin.

Vertrauensverhältnis zu den Patienten

Dies bestätigt unter anderem Dr. Jan Eska, der mit zwei Kolleginnen Gemeinschaftspraxen in Marlow und Bad Sülze (Vorpommern-Rügen) betreibt. Der enorme Aufklärungsbedarf sei nötig, denn man pflege ein großes Vertrauensverhältnis zu den Patienten. Andererseits seien die Warteräume ohnehin voll. Unter anderem mit Kindern, die Erkältungssymptome zeigen. Diese müssen seit Anfang vergangener Woche PCR-Tests unterzogen werden. Bei diesen zuverlässigen Covid-19-Checks wird das Erbmaterial des Virus vervielfältigt. Da die Kleinen oft unter anderem an Frühblüher-Allergien leiden oder an einem harmlosen Schnupfen, sei der Aufwand enorm und unverhältnismäßig, so Dr. Eska.

Am vergangenen Mittwoch habe man 60 Mal Biontech und 20 Mal Astrazeneca verimpft. Und für diese Woche hoffte der Facharzt für Allgemeinmedizin auf 48 Impfdosen pro Mediziner. Tatsächlich wird der ihn beliefernde Apotheker pro Kollegen zwölf Biontech- und 20 Astrazeneca-Dosen bringen. „In diesem Zusammenhang ist es schon ein fatales Signal für die Patienten, wenn jetzt einige Impfzentren im Land mit vielen Biontech-Terminen werben“, verdeutlicht Dr. Eska.

1,5 Millionen Impfdosen geplant Rund 1,5 Millionen Impfdosen sollen laut Bundesgesundheitsministerium in der kommenden Woche für die etwa 100 000 Praxen bundesweit insgesamt bereitgestellt werden. Davon seien etwa drei Viertel von Biontech und knapp ein Viertel von Astrazeneca. Aktuell sind es rund eine Million Dosen pro Woche. Der Kassenärztliche Bundesverband fordert jetzt schnell mehr Impfstoff. Zudem benötigten die Praxen verlässliche und möglichst frühzeitige Informationen über Liefermengen, um die Impftermine planen zu können.

Ärzte kennen Vorerkrankungen

„In meiner Sprechstunde lassen sich über 60-Jährige auch spontan mit Astrazenca impfen“ berichtet Dr. Jörg Hinniger. „Als Hausärzte kennen wir die Patienten gut und wissen um ihre Vorerkrankungen“, erklärt der Mediziner. Er betreibt seine Praxis in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte). Der spürbar höhere Zeitaufwand für ein Beratungsgespräch macht auch ihm zu schaffen. Bisher hat er 50 Astrazeneca- und 76 Biontech-Dosen verabreicht.

Die von ihm bestellten insgesamt 40 Impfdosen sollen übrigens am Montag geliefert werden. Doch auch er hofft, dass die Ankündigung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung tatsächlich umgesetzt wird: Demnach sollen die Arztpraxen bereits ab der kommenden Woche impfstoffspezifisch bestellen können. Das heißt: Sie geben auf dem Rezept an, von welchem Impfstoff sie wie viele Dosen benötigen.

Die Bestellmenge pro Arzt soll auf 18 bis maximal 30 Dosen Biontech- und zehn bis maximal 50 Astrazeneca-Impfdosen begrenzt sein. „Wir brauchen mehr Impfstoffe und vor allem solche, die unserer Patientenklientel gerecht werden“, betont der Rostocker Hausarzt Torsten Lange.

Von Volker Penne