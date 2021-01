Neuburg

In Nordwestmecklenburg können sich Patienten mit Einladung seit diesem Montag auch beim eigenen Hausarzt gegen Corona impfen lassen. Damit ist der Landkreis Vorreiter für ganz Deutschland. Bisher sind acht Hausarztpraxen dabei, die zusätzlich zu den Impfzentren in Wismar und Grevesmühlen die Verabreichung des Corona-Schutzes übernehmen.

Ausgegangen ist die Aktion von der Eigeninitiative des Allgemeinmediziners Dr. Fabian Holbe aus Neuburg bei Wismar. Aufgrund des Alters seiner Patienten und des lückenhaften Nahverkehrs auf dem Land befürchtete er, dass die Reise für manchen zu beschwerlich sein könnte „Die Entfernung kann im schlimmsten Fall über 40 Kilometer bis zum nächsten Impfzentrum in Wismar betragen“, sagt Fabian Holbe. Das Modell beruhe auf Freiwilligkeit, um älteren Patienten ein Angebot zu machen. „Das Vertrauensbildung ist viel einfacher zu bekanntem Personal. Damit steigt auch die Impfbereitschaft“, betont Dr. Holbe die Vorteile der gewohnten Arztpraxis.

Material und Impfstoff werden von den Impfzentren in speziellen Kühlboxen täglich angeliefert und in den medizinischen Kühlschränken der Praxen bei zwei bis acht Grad aufbewahrt. Der Impfstoff von Biontech/ Pfizer muss laut Herstellerangaben mit Kochsalzlösung verdünnt, dosiert und innerhalb von sechs Stunden verabreicht werden. Arzt Fabian Holbe zieht nach dem ersten Impf-Tag ein positives Fazit. Die ersten Leute seien erfolgreich geimpft worden, darunter Pflegepersonal und Menschen über 80 Jahre.

Technische Probleme mit der Corona-Hotline

Das Prozedere läuft so: wer eine offizielle Einladung per Brief bekommen hat, muss die Hotline anrufen und darüber einen Termin mit der entsprechenden Praxis vereinbaren. Dabei muss man nicht zwingend Patient bei dem entsprechenden Arzt oder der Ärztin sein.

Noch gibt es aber Probleme mit der Terminvergabe. Dass elektronische Termin-System, dass die telefonisch vereinbarten Zeiten an die Hausärzte automatisch weiterreicht, funktioniert noch nicht richtig. Ab wann das behoben ist, dazu kann sich Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg, Christoph Wohlleben, noch nicht konkret äußern. „Diese Woche bleibt eine Testphase“, sagt er.

Damit nicht kranke Patienten mit den Impflingen zusammen kommen, werden beim jeweiligen Hausarzt bestimmte Zeitfenster festgelegt. Zwei Stunden werden dafür außerhalb der normalen Sprechzeiten bestimmt. „Im normalen Betrieb können wir nicht zwischendurch impfen. Dafür gibt es die Time Slots, auch um allen anderen Patienten nicht die Zeit für ihre Anliegen zu nehmen“ verspricht Dr. Holbe.

Landkreise wollen erst bei mehr Impfstoff nachziehen

Ist das auch ein Modell für die anderen Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern? Bislang fallen die Reaktionen verhalten aus. Der Landkreis Rostock erklärte bereits, diesen Sonderweg nicht zu gehen. Sprecher Olaf Manzke für Vorpommern-Rügen sieht das Modell als sinnvoll an, sofern mehr Impfstoff verfügbar werden sollte. Auch die Sprecher der Mecklenburgischen-Seenplatte und Ludwigslust-Parchim wollen erst über das Modell bei mehr vorhandenem Impfstoff nachdenken.

Manfred Alde ist einer der ersten, der sich bei Hausarzt Holbe seine Spritze abholen durfte. „Für mich stand es sofort fest, dass ich mich impfen lasse. Ich finde es gut, dass hier beim Arzt alles genauso abläuft wie sonst auch“, sagt der 80-jährige Patient.

Auch Monika Krey, 66 Jahre alt, nimmt den Impfservice beim Hausarzt gern entgegen. „Ich finde es gut, dass es hier möglich ist, denn ich muss sowieso in regelmäßigen Abständen zu Dr. Holbe kommen und hier kenne ich ja alle schon“, sagt sie. Die Patientin gehört zu einer Risikogruppe und ist sehr anfällig für Krankheiten. Stress und Hektik in der Stadt würden die Prozedur für sie deutlich erschweren. Nach drei Sekunden ist alles vorbei und der neue Aufkleber kann in den Impfpass.

Von Christin Assmann