Intensivpatienten in Krankenhäusern, neue Infektionsstudien zu Covid-19, die Debatte um den Impfstoff: Bei all der verständlichen Sorge um steigende Corona-Infektionszahlen richtet sich der Blick naturgemäß zunächst auf Kliniken und Virologen. Dabei sind es die Hausärzte, die während der Pandemie einen beachtenswerten Job erledigen. Sechs von sieben Covid-Patienten werden ambulant behandelt - in der Regel über engmaschige Telefonate der Hausärzte mit den Positiv-Getesteten, die zu Hause in Quarantäne gefangen sind und für die der Hausarzt nicht nur der erste Ansprechpartner bei körperlichen Symptomen ist.

In den Praxen in MV haben die Teams ausgeklügelte Systeme etabliert, um Kontakte zwischen Corona-Infizierten und anderen chronisch oder akut erkrankten Patienten zu vermeiden. Nicht nur damit gewährleisten sie, dass Praxen auch in der Pandemie zuverlässig geöffnet bleiben. Einige schränken dafür sogar ihre privaten sozialen Kontakte ein. Das verdient Respekt und mehr als nur den Applaus von den Balkonen. Staatliche Anerkennungsprämien, die bislang nur Pflegekräften in Kliniken und Pflegeheimen gezahlt wurden, wären ein starkes Signal.

Von Martina Rathke