Rostock

Weniger PCR-Tests und lockerere Quarantäneregeln – das fordert der Hausärzteverband Mecklenburg-Vorpommern. Die Maßnahmen würden in MV strenger als in vielen anderen Bundesländern gehandhabt werden. Doch das sei nur teuer und binde Kapazitäten, sagt der stellvertretende Vorsitzende Dr. Tilo Schneider.

Einen PCR-Abstrich zur Bestätigung eines Schnelltests sei nicht notwendig, unterstreicht der Arzt. Denn die Tests aus qualifizierten Zentren seien nur „sehr selten falsch positiv“. Schneider begründete seine Sichtweise mit dem milden Verlauf der Omikron-Variante trotz der hohen Zahl der Neuinfektionen.

50 Prozent mehr PCR-Tests als im Bundesschnitt

Dennoch werden in MV 50 Prozent mehr Labortests durchgeführt als im Bundesschnitt. Beispielsweise wurden vom 14. bis 20. März nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) und dem Robert Koch Institutes (RKI) allein im Nordosten 75 000 PCR-Tests durchgeführt, was 4,7 Prozent der Bevölkerung entspricht. Zum Vergleich: Deutschlandweit waren es 2,45 Millionen Tests, was nur 3 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht.

Unnötig, wie der Rostocker Allgemeinmediziner betont. Er schlägt daher vor, nur dann einen PCR-Test durchzuführen, wenn ein Arzt dies ausdrücklich für notwendig hält, wie etwa bei älteren und nichtgeimpften Patienten mit Vorerkrankungen. Anlasslose Testungen wie in Schulen und Kitas sollten hingegen sofort ganz entfallen. Nach seiner Auffassung sei es an der Zeit, wieder dazu überzugehen: Wer krank ist, der bleibt einfach zu Hause, so wie bei jeder anderen Krankheit auch – so wie es viele Nachbarländer Deutschlands bereits handhaben.

Der Hausärzteverband MV plädiert außerdem für Lockerungen, weil bereits die nächste Herausforderung für die niedergelassenen Mediziner bevorsteht. Wegen Putins Krieg fliehen immer mehr Ukrainer auch noch MV – und auch die müssen medizinisch versorgt werden.

Von Ann-Christin Schneider