Rostock

Trotz voller Auftragsbücher kommt die Krise nun auch im Bausektor, im Handwerk und im Baustoffgewerbe an. Denn wegen Corona gibt es kein Material mehr.

Die Folgen könnten für die regionale Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern verheerend sein. Die Gründe für die Materialknappheit sind zum Teil skurril.

Die Holz-Krise

Holz wird immer knapper und teurer. Ein Trend, der seit Jahren anhält. Wegen der Sturmschäden, der Borkenkäferplage und der trockenen Sommer in Europa gibt es immer weniger Holz. Dazu haben große Sägewerke in Osteuropa schließen müssen. Jetzt hat sich auch noch Kanada als großer Player in der Lieferkette weitgehend aus dem Holzmarkt zurückgezogen. Seit Februar kommt ein neuer Trend im Export hinzu: Konjunkturaufschwung in den USA. Die Nordamerikaner kaufen den Weltholzmarkt leer. Auch in China boomt die Wirtschaft. Die Folgen beschreibt der Rostocker Architekt Jörn Bräuer so: „Es gibt kein Holz und wenn dann teuer. Weil die Amerikaner mehr zahlen, drehen die Schiffe Richtung USA ab und in Europa ist das Holz knapp.“

Kommentar: Wir müssen uns auf explodierende Preise beim Hausbau einstellen

Das bestätigen regionale Händler und Verarbeiter. Die für den Bau wichtigen Spanplatten, Dachlatten, OSB-Platten sind fast überall ausverkauft. Steffen König, Standortleiter von Klöpfer Holz in Rostock, bestätigt, dass es über Wochen keine OSB-Platten in den Lagern gab. Er sagt: „Das ist ja schon peinlich.“ Die Auftragsbücher der Baufirmen seien maximal gefüllt. Aber: „Die ersten Architekten und Planer verschieben Baustellen, weil es im Moment zu teuer ist. Fakt ist, dass alle, die jetzt bauen, teurer bauen, wenn sie denn fertig bauen.“

Der Holzhändler prophezeit, dass Baustellen stillstehen werden – auch Großbaustellen. Vor San Francisco haben kürzlich zeitgleich 21 Holzfrachter auf Reede gelegen. Auch bei Egger Holzwerkstoffe in Wismar seien die Lieferzeiten für OSB-Platten ungewöhnlich lang, erklärt eine Mitarbeiterin. Die Preise für Konstruktionsholz sind seit 2020 um das Doppelte gestiegen, die Preise für Dachlatten sogar um das Dreifache.

Die Abwasserrohr- und PVC-Krise

Jetzt wird’s absurd. In MV stockt das Bauwesen wegen Corona. Weil zu wenig geflogen wird! Kanalgrundrohre (KG-Rohre) – für den Häuslebau unabdingbar – gibt es nicht. Der Grund: Die PVC-Rohre werden aus einem Granulat hergestellt, das bei der Produktion von Kerosin als Abfallprodukt anfällt.

Der Rostocker Architekt Jörn Bräuer sagt: „Was produzieren wir zur Zeit nicht? Kerosin! Weil weniger geflogen wird. Was kriegen wir nicht? KG-Rohre!“ Quelle: Nele Reiber

Architekt Bräuer sagt: „Was produzieren wir zur Zeit nicht? Kerosin! Weil weniger geflogen wird. Was kriegen wir nicht? KG-Rohre!“ Dieses Problem betrifft nicht allein Rohre. Bernd Seibold, Geschäftsführer des Team Baucenter in Bentwisch, sagt, dass auch weniger Trockenmörtel geliefert werden könne, weil die Säcke innen mit einer Folie aus demselben Material beschichtet sind. Ebenso: Farben. Maler kriegen kein Material, weil die Farbeimer ebenfalls aus dem Granulat gefertigt werden. Seibold sagt: „Es gibt viele Überschneidungen. Der Holz-Markt ist völlig abgekoppelt vom PVC-Markt. Das geht weiter mit Stahl und Zink. Wir haben in allen Bereichen eine angespannte Liefersituation.“ Weltweit sind bereits zahlreiche große PVC-Werke dicht gemacht worden.

Die Gipskarton-Krise

Und – Skurrilitäten aus der Corona-Kiste, die Zweite. Der Trockenbau sitzt auf dem Trockenen. Weil es keine Gipskarton-Platten mehr gibt, die zum Beispiel für den Dachausbau unabdingbar sind. Schuld ist der Online-Handel. Da der weltweite Online-Handel im Lockdown explodiert ist, haben große Player wie Amazon & ebay die Welt-Kapazitäten an Kartonage aufgekauft. Ohne Karton keine Gipskartonplatten. Seibold lacht: „Aber Gips gibt’s!“

Die Styropor-Krise

Das Dämm-Material beim Häuslebau wird aus Polyureathan (PUR) gefertigt. Ein Stoff, der nicht ganz unsensibel ist. Daher obligen die Produzenten in Europa und USA strengen Kontrollen. Die großtechnischen Anlagen müssen regelmäßig gewartet und dabei stillgelegt werden. Dafür gab es Zyklen. Wegen des Lockdowns haben diesen Prozess weltweit fast alle Anbieter zeitgleich vorgezogen. Dazu kam, dass ein Werk in Houston (Texas) beim Mississippi-Hochwasser überflutet wurde. Und in Deutschland gab es Logistikprobleme, weil die Bahn im Rhein-Main-Gebiet ausgefallen ist und somit keine Tankzüge in die Firmen kommen konnten. Unabhängig davon, hat die Nachfrage wegen der anziehenden Baukonjunktur zugenommen. Ergebnis: Den Dachdeckern fehlt Dämm-Material.

Bernd Seibold, Chef des Fachmarkts Teambaucenter in Bentwisch, sagt: „Wir haben in allen Bereichen eine angespannte Liefersituation.“ Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Metall-Krise

Die Autoindustrie hat 2020 im ersten Lockdown in eine Krise gestürzt. Laut ifo-Institut fiel der Konjunkturlage-Indikator im April 2020 auf minus 86 Punkte und lag im September noch bei minus 20. Seit Oktober 2020 hat die „Nachfrage nach Autos merklich angezogen“ heißt es vom ifo-Institut. Das erfreue die Stimmung der Manager in der Branche. Und hat Folgen für den Bausektor. Denn die Preise für Stahl und Zink sind explodiert. Stahlbeton ist für den Bau schwer zu bekommen. Seibold sagt: „Wenn die Autoindustrie anzieht, hängt der Bausektor nach.“

Was sagen die Experten?

Steffen König glaubt, „dass das Problem seinen Höhepunkt erst im Sommer haben wird. Ob das aber zu einer Krise führt, weiß derzeit kein Mensch.“ Bernd Seibold warnt die Branche vor Hamsterkäufen: „Wir haben eine angespannte Liefersituation und wir haben Kontingente. Wir zapfen alle Quellen an, die es gibt. Das Problem ist aber seit Mitte Februar bekannt. Jetzt setzt der Schneeballeffekt ein. Alle bestellen mehr, als sie brauchen. Damit kriegen wir alle Probleme. Wir schieben eine Bestellwelle vor uns her.“ Hamstern verschärfe die Engpässe.

Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, sagt: „Von steigenden Preisen und Lieferkettenengpässen sind alle Gewerke und Branchen betroffen.“ Quelle: HWK

Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, sagt, dass es alle Gewerke betreffe: „Von den steigenden Materialpreisen und Liefer-Engpässen bei Rohstoffen sind die 3500 Handwerksbetriebe der Bau- und Ausbau-Branche in unserem Bereich in MV betroffen. So liegen im Tischlerhandwerk Steigerungen von mehr als 20 Prozent vor, beim Bauholz melden Betriebe Preiserhöhungen um 100 Prozent. Ob Stahlbeton, Spanplatten, Kunststoffe, vom Scharnier bis zu Beschlägen werden Lieferzeiten länger und Preise steigen. Im Maler- und Lackierhandwerk lassen die gestiegenen Kosten der Schlüsselkomponenten – wie Epoxidharze, die um 60 Prozent gestiegen sind oder Lösungsmittel – die Materialpreise steigen.“

Das Handwerk fordere daher eine Preisgleitklausel für Materialien bei öffentlichen Aufträgen, da in der Zeit vom Angebot bis zur Ausführung der Leistungen die Preise stark variieren können. Schon jetzt haben Bau- und Ausbau-Unternehmen nach der Konjunktur-Umfrage der Kammer einen Auftrags-Vorlauf von durchschnittlich 13 Wochen. Hochschild befürchtet, dass sich die Wartezeiten erhöhen werden. Das betreffe aber auch Gewerke wie das Bäcker- und Konditoren-Handwerk oder den Einzelhandel. Bei Rohstoffen wie Butter sind die Steigerungen bis zu 20 Prozent drin, bei Verpackungsmaterialien vom Yoghurtbecher über die Frischhaltefolie bis zum Zementsack liegen die Spannen noch höher.

Von Michael Meyer