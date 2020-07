Hausboot mieten in MV: Was seensüchtige Urlauber jetzt wissen müssen

Rostock

Alle Mann an Bord: Weil die Hotelbetten an der Ostsee belegt und viele Ferienwohnungen ausgebucht sind, zieht es Reisende aufs Wasser. Hausboot-Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern ist beliebt wie nie. Im Jahr der Corona-Krise wollen viele Deutsche ihren Urlaub in der Heimat verbringen und suchen die Freiheit auf den Seen, Flüssen und Wasserstraßen. Diese zwölf Dinge müssen Wassertouristen jetzt wissen.

Kann ich für den Sommer noch ein Hausboot mieten?

Hausboote wie die schwimmenden Ferienhäuser von Kuhnle Tours sind auch für Anfänger leicht zu manövrieren und verheißen unbeschwerten Familienurlaub auf dem Wasser. Quelle: Steffen Peter

Ja, allerdings sind seensüchtige Freizeitskipper in der Wahl der Reisetermine stark eingeschränkt. Denn die Charterunternehmen können sich vor Interessenten kaum retten und sind teilweise bis in den Herbst hinein ausgebucht. Zum Beispiel Kuhnle Tours aus Rechlin an der Müritz. Der Anbieter vermietet in Kooperation mit Yachtcharter Römer 150 Hausboote in MV, Brandenburg und Berlin. „Wir haben deutlich mehr Anfragen als in ‚normalen‘ Jahren. So viele, dass wir jetzt verstärkt unsere Kunden auf die angespannte Buchungslage hinweisen und darum bitten, unsere Online-Buchungstools zu nutzen“, sagt Kuhnle-Tours-Sprecherin Dagmar Rockel-Kuhnle. Auf der Website ist ersichtlich: In der Ferienzeit sind nur noch wenige Termine verfügbar.

Ähnlich sieht es bei Tom Sawyer Boats in Conow (Mecklenburgische Seenplatte) aus. Die 50 Flöße zählende Flotte sei für den Sommer nahezu komplett ausgebucht, sagt Geschäftsführer Johann Wittkopf.

Birgit Hesse, Präsidentin des Landestourismusverbands, bestätigt die hohe Auslastung bei Bootsverleihern. „Dennoch lohnt sich Anruf bei den Vermietern.“

Was muss ich für Hausboot-Urlaub zahlen?

Die Preise richten sich nach der Mietdauer, Saison, Reisetermin, Revier sowie dem Bootstypen. Bungalowboot, moderne Motoryacht oder Floß – die Flotte schwimmender Feriendomizile ist groß. Für jedes Budget und jede Crewgröße gibt es passende Angebote.

Ein Wochentörn mit einem Hausboot für bis zu sechs Personen in der Mecklenburgischen Seenplatte beispielsweise kostet zwischen 100 und 200 Euro pro Nacht. Hinzu kommen Kaution für das Boot, eine Pauschale für Betriebsmittel wie Treibstoff und Öl sowie in der Regel ein Festbetrag für die Endreinigung. Beim Urlaub selbst müssen Sie zudem Kosten für Stopps in Marinas einkalkulieren. Das Schleusen ist hingegen kostenlos.

Wer auf einem Floß anheuern möchte, zahlt in der Hauptsaison je nach Bootsgröße zwischen 110 bis 190 Euro pro Tag.

Ein Preisvergleich lohnt sich. Onlineportale helfen dabei. Grundsätzlich gilt: Je kleiner das Boot und je weniger Komfort an Bord, desto günstiger die Miete.

Ist Hausboot-Urlaub in diesem Jahr teurer als 2019?

Die Kormoran 1150 von Kuhnle Tours bietet bis zu acht Personen Platz. Quelle: Harald Mertes

Unter Umständen ja. Viele Anbieter setzen auf ein flexibles Preissystem, ähnlich dem von Hotels und Fluggesellschaften. Heißt: Zu Zeiten, da die Nachfrage gering ist, sind Hausboote günstiger zu bekommen. Sobald die Zahl reiselustiger Bootscrews steigt, ziehen auch die Mieten an. „Das System hat sich jetzt bewährt“, sagt Kuhnle-Tours-Sprecherin Dagmar Rockel-Kuhnle. Kunden von Tom Sawyers Boats würden in diesem Jahr nicht mehr als im vergangenen Sommer für einen Törn zahlen, sagt Geschäftsführer Johannes Wittkopf. „Unsere Preise konnten wir beibehalten und mussten sie nicht anheben.“

Brauche ich einen Bootsführerschein?

Nein. Hausboote mit weniger als 15 PS Antriebsleistung sind in Deutschland grundsätzlich führerscheinfrei. Gleiches gilt für alle Mietboote auf Binnengewässern, die eine Maximalgeschwindigkeit von 12 km/h nicht überschreiten und nicht länger als 15 Meter sind. Sie benötigen aber eine Charterbescheinigung. Diese bekommen Sie nach einer rund dreistündigen, meist gebührenpflichtigen Einweisung vor Fahrtantritt. Die Bescheinigung ist lediglich für die Dauer des anstehenden Urlaubs gültig.

Wie läuft die Bootsübergabe in Zeiten der Covid-19-Pandemie ab?

Wer zu einem Törn aufbrechen möchte, sollte am Anreisetag Zeit einplanen. Damit sich Kunden verschiedener Haushalte in der Marina nicht zu nahe kommen, setzt beispielsweise Kuhnle Tours an Chartertagen extra einen Mitarbeiter ein. „Er hält die Anzahl der Leute auf dem Steg unter Kontrolle“, sagt Dagmar Rockel-Kuhnle. Um Mindestabstände gewährleisten zu können, seien mehr Einweiser im Einsatz, die Charterern die wichtigsten Handgriffe und Regeln für den Hausbooturlaub beibringen. Das zusätzliche Personal sowie die Anschaffung von ein paar hundert Desinfektionsmittelspendern kosteten viel Geld. „Aber alles ist besser, als Kurzarbeit zu haben und keine Bootscrews begrüßen zu können.“

Abgesehen von geltenden Abstandsregeln ändere sich Hausboot-Urlauber fast nichts, sagt Birgit Hesse. „Die Häfen sind offen, die Schleusen ebenfalls. Übrigens bieten jetzt einige Vercharterer den Charterschein digital an. Die Einweisung erfolgt dann mit einem Mitarbeiter auf dem Boot.“

Ist es wegen des großen Andrangs jetzt gefährlicher auf den Seen und Wasserstraßen?

Laut Wasserschutzpolizei ist auf den Binnengewässern im Nordosten spürbar mehr Verkehr als noch vor wenigen Wochen, und coronabedingt ist auch den Sommer über mehr Andrang zu erwarten. Daher sei es möglich, dass sich Bootsunfälle häufen, sagt Sprecher Robert Stahlberg. „Noch ist das aber nicht absehbar.“ Das Unfallgeschehen sei stark witterungsabhängig. So hätten, wenn das Wetter umschlägt, ungeübte Skipper oft Schwierigkeiten bei Anlegemanövern. Damit es auf den Seen und Wasserstraßen gar nicht erst zu Zwischenfällen kommt, sei die Wasserschutzpolizei im Sommer grundsätzlich mit allen verfügbaren Kräften unterwegs, so Stahlberg.

Welche Reviere lohnen sich?

Die Frage ist schwer zu beantworten, denn jedes Revier in MV hat seinen ganz eigenen Charme. Seensüchtige Freizeitkapitäne sollten Kurs auf das Herz der Mecklenburgische Seenplatte nehmen: die Müritz. Sie ist über ein weit verzweigtes Netz aus Wasserwegen mit mehr als 1000 großen und kleinen Seen verbunden, die sich dank Top-Wasserqualität perfekt zum Baden eignen und Anglern guten Fang versprechen. Die abwechslungsreiche Landschaft mit unberührten Wäldern, Feldern und Kanälen macht das Revier bei Naturfans beliebt. Gerade Hausboot-Neulinge sind hier richtig.

Wer es abenteuerlicher mag, erkundet mit dem Floß die Flusslandschaft Peenetal. Die Peene gilt als Amazonas des Nordens und hat einmalige Naturerlebnisse zu bieten.

Darf ich meinen Hund mit an Bord nehmen?

Viele Bootsverleiher erlauben Haustiere an Bord, verlangen oftmals aber einen Aufpreis dafür.

Kann ich vom Boot aus baden gehen?

Ja. Am besten in einer ruhigen Bucht vor Anker gehen – und dem Sprung ins kühle Nass steht nichts im Wege. Es gibt allerdings auch Ausnahmen: In einigen Kanälen ist Baden nicht erlaubt oder nicht empfehlenswert. Fragen Sie vor Fahrtantritt beim Charterer, in welchen Gebieten Sie lieber an Bord bleiben sollten.

Wo kann ich übernachten?

In Marinas, Häfen und an Wasserwanderrastplätzen. Alternativ können Sie auch auf dem Wasser vor Anker gehen. Verboten ist dies allerdings in Kanälen, abgetonnten Fahrrinnen sowie im Schilf.

Darf ich an Bord grillen?

Bei den meisten Charterunternehmen ist Grillen auf dem Boot erlaubt. Gerade auf Holzflößen sollten Sie aber besonders sorgsam mit Feuer und Glut umgehen.

Was, wenn ich kein Hausboot für den Sommer mehr bekomme?

Dagmar Rockel-Kuhnle rät: Weichen Sie, wenn möglich, auf September oder Oktober aus. „Der sogenannte ‚Indian Summer‘ ist sensationell schön mit seinen bunten Wäldern, Kranichen, beißfreudigen Fischen, und in neun von zehn Jahren bietet er strahlenden Sonnenschein.“

Urlaub in MV ist beliebt Der Landestourismusverband erwartet, dass vier Millionen Gäste in der diesjährigen Sommerferienzeit ihren Urlaub zwischen Ostseeküste und Seenplatte verbringen. Die durchschnittliche Auslastung von Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen und Campingplätzen in den Monaten Juli und August werde Prognosen zufolge bei etwa 80 Prozent liegen.

Von Antje Bernstein