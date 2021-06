Rostock/Neubrandenburg

Pro Jahr entstehen im Nordosten im Schnitt 1,431 Millionen Kubikmeter umbauter Raum. „Das sind geschätzt 1500 Ein- und Zwei-Familien-Häuser“, sagt Jörg Schnell, Hauptgeschäftsführer des Bauverbandes MV. Und der Run auf die eigenen vier Wände hält angesichts der weiterhin günstigen Bauzinsen an. Andererseits steigen die Baupreise angesichts der vorherrschenden Materialknappheit aktuell rapide.

Doch auch ohne diesen Preisanstieg kann der Hauskauf schnell zum Albtraum werden. Hier einige der teuren Fehler, die man unbedingt vermeiden sollte:

1. Wunschobjekt gefunden – sofort günstigen Kreditvertrag sichern und unterschreiben

Kaum jemand hat das Geld zu Hause unter dem Kopfkissen liegen. Der erste Weg führt tatsächlich meist zum Kreditinstitut. Denn um das passende Objekt suchen zu können, sollte man wissen, wie viel „Haus“ man sich überhaupt leisten kann. Doch hier ist Vorsicht geboten: „Auch wenn man das vermeintliche Wunschobjekt gefunden zu haben glaubt – unterschreiben sollte man bei der Bank nicht ohne weiteres. Denn aufgrund der vorgeschriebenen notariellen Form sind alle Absprachen im Vorfeld der Beurkundung nicht bindend“, verdeutlicht Dr. Niclot von Stralendorff, Geschäftsführer der Notarkammer MV.

Der Geschäftsführer der Notarkammer MV, Dr. Niclot von Stralendorff Quelle: Doreen Frommert

2. Ohne notariellen Kaufvertrag kann ich nicht auf dem Darlehen sitzen bleiben

Irrtum. Es besteht die Gefahr, dass Sie auf dem Darlehen sitzen bleiben, ohne ein Haus gekauft zu haben. Veräußert der Verkäufer zum Beispiel an einen Höherbietenden, nutzen alle Absprachen im Vorfeld nicht. „Die Bank wird eine sogenannte Nichtabnahme-Entschädigung verlangen. Deren Höhe orientiert sich in der Regel an der Darlehenssumme und kann schnell im fünfstelligen Bereich liegen“, so von Stralendorff.

Hohe Nichtabnahmeentschädigung Eine sogenannte Nichtabnahmeentschädigung, die beispielsweise wegen eines gescheiterten Notartermins fällig wird, kann für den Kaufinteressenten sehr teuer werden. Diplomfinanzwirtin Kathrin Peter von der Verbraucherzentrale Neubrandenburg macht diese Beispielrechnung auf: Darlehensbetrag: 350 000 Euro gebundener Sollzins: 1,19 Prozent anfängliche Tilgung: 2,9 Prozent Rückzahlungsrate: 1200 Euro Vertragsdatum: 1. Februar 2021 gescheiterter Notar-Termin: 22. Februar 2021 (Rück-)Abwicklung Darlehensvertrag: 1. April 2021 Variante 1 Sondertilgungsmöglichkeit laut Darlehensvertrag: nicht vereinbart Möglichkeit des Tilgungssatzwechsels: nicht vereinbart Höhe der Nichtabnahmeentschädigung zum 1. April 2021: 35 215,35 Euro Variante 2 Sondertilgungsmöglichkeit laut Darlehensvertrag: 17 500 Euro (5 Prozent von 350 000 Euro) Möglichkeit des Tilgungssatzwechsels: nicht vereinbart Höhe der Nichtabnahmeentschädigung zum 1. April 2021: 27 281,05 Euro Variante 3 Sondertilgungsmöglichkeit laut Darlehensvertrag: 17 500 Euro (5 Prozent von 350 000 Euro) Möglichkeit des Tilgungssatzwechsels: bis auf 5 Prozent möglich Höhe der Nichtabnahmeentschädigung zum 1. April 2021: 23 730,59 Euro

3. Ich kann auch ohne Unterschrift beim Notar sicher sein, dass ich mein Haus bekomme

Falsch. Der Käufer weiß erst, dass er „sein“ Haus bekommt, wenn der Notarvertrag unterschrieben und wirksam geworden ist. Idealerweise steht der Darlehensvertrag vor Abschluss des Kaufs schon unterschriftsreif fest. Dann kann die Grundschuld beim Abschluss des Kaufvertrages gleich mitbestellt werden.

4. Ich kann eine Baufinanzierung abschließen, wenn ich einen Notar-Termin vereinbart habe

Das ist theoretisch möglich. Der Notar-Termin sollte aber innerhalb der nächsten zwei Wochen stattfinden. „Denn so lange läuft die Widerrufsfrist, innerhalb derer man noch vom Darlehensvertrag zurücktreten kann“, erläutert Kathrin Peter, Beraterin für Finanzdienstleistungen der Verbraucherzentrale Neubrandenburg. Muss der Notar-Termin zum Beispiel wegen Krankheit verschoben werden, läuft die Widerrufsfrist ab. Die Folge: Das Darlehen müsste widerrufen werden und ist vor dem nächsten Notar-Termin ganz neu mit dem Kreditinstitut zu verhandeln.

5. Vertragsstrafen aufgrund von Bauverzögerungen müssen nicht im Bauvertrag festgehalten werden

Im Gegenteil. Besagte Verzögerungen, beispielsweise aufgrund von Material-Engpässen, kommen im Alltag häufig vor. „Etwa fünf Prozent der Bausumme pro Werktag sind hier anzusetzen“, erklärt Aileen Rohde, Leiterin der Verbraucherzentrale Neubrandenburg. Denn in der Praxis werden die Verzögerungen für den Häuslebauer zumeist kostspielig. Hat dieser doch beispielsweise oftmals schon seine Wohnung zum vereinbarten Fertigstellungstermin gekündigt.

6. Eine sogenannte Gewährleistungsbürgschaft macht kaum Sinn

Falsch. In der Praxis ist das Haus in vielen Fällen bereits vom Bauherrn und vom Bauunternehmer abgenommen worden. Später aber zeigen sich Mängel, zum Beispiel Risse in den Wänden. Dann kommt die Gewährleistungsbürgschaft zum Tragen. „Der Bauherr sollte sich deshalb im Vorfeld eine solche Bürgschaft vom Bauunternehmer zeigen lassen bzw. Geld einbehalten und diese selbst abschließen. Somit sichert er sich dagegen ab, nicht auf den zusätzlichen Kosten sitzen zu bleiben“, betont Aileen Rohde. Fünf Prozent der Bausumme sollte diese Bürgschaft umfassen, so die Fachfrau.

7. Auf eine Vertragserfüllungsbürgschaft aber kann man verzichten

Kann man, aber das wird oft teuer. Mitunter sind beispielsweise nur Bodenplatte und die Zuleitungen fertiggestellt. Dann aber geht auf der Baustelle nichts mehr. Allein im Raum Neubrandenburg ruhten 2019 aus den unterschiedlichsten Gründen in mehr als zehn Fällen alle Arbeiten, so Aileen Rohde. Der Klassiker: Der Bauunternehmer hat Insolvenz angemeldet. Dann kommt die Vertragserfüllungs-, die auch Fertigstellungsbürgschaft genannt wird, zum Einsatz. „Sie sichert ab, dass das Objekt überhaupt fertiggestellt wird. Der Bauherr muss sie vor dem Unterschreiben des Bauvertrages abschließen“, so die Verbraucherschützerin. Die Bürgschaft sollte mindestens zehn Prozent der Bausumme umfassen.

8. Trotz niedriger Bauzinsen sind kurzfristige Zinsbindungsfristen besser

Nein. „ Es spricht nichts gegen eine langfristige Zinsbindung“, so Diplom-Finanzwirtin Kathrin Peter. Denn frühestens nach zehn Jahren mit einer Frist von sechs Monaten könne der Betreffende laut Gesetzgeber (Paragraf 489, Bürgerliches Gesetzbuch) entscheiden, ob er von seinem Kündigungsrecht des Darlehensvertrages Gebrauch macht.

Diplomfinanzwirtin Kathrin Peter von der Verbraucherzentrale Neubrandenburg Quelle: VZ

9. Restschuld sofort ablösen, kein Problem

Dies ist ein großer Irrtum. „Das Kreditinstitut muss der Ablösung grundsätzlich nicht zustimmen“, sagt Kathrin Peter. Der Kreditnehmer hat also keinen Anspruch auf eine vorfristige Vertragsauflösung. Willigt die Bank trotzdem ein, kann das den Betreffenden viele Euro kosten: Denn das Geldhaus ist berechtigt, eine deutlich höhere Vorfälligkeitsentschädigung zu verlangen. Letztere muss zusätzlich zur Restschuld erbracht werden. In der Praxis bewegen sich diese Summen oftmals im fünfstelligen Bereich, so die Expertin.

Von Volker Penne