Haustür-Tests gegen Gebühr: Wie Kriminelle mit der Corona-Angst abzocken wollen

Sie wollen mit der Angst der Menschen Geld machen: Die Behörden in MV warnen vor einer neuen Abzock-Masche. Kriminelle bieten gegen hohe Gebühren falsche Corona-Tests an der Haustür an. Die Betrüger geben sich dabei als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus.

Kriminelle versuchen derzeit Bürger in MV mit Corona-Test an der Haustür abzuzocken. Die Behörden warnen: In MV wird nur in Zentren getestet (Symbolbild). Quelle: Wilfredo Lee/dpa