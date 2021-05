Lubmin

Nach der Havarie der deutschlandweit größten Eisenbahndrehbrücke im Hafen von Bremerhaven wird das Hauptteil der historischen Stahlkonstruktion in Lubmin zerlegt und für die Verschrottung vorbereitet. Am 1. April war ein Obergurt der Nordschleusen-Drehbrücke gesprungen, wie Holger Bruns, Sprecher Bremenports GmbH, sagte. Dies hatte eine Kettenreaktion ausgelöst, bei der weitere Stahlteile geborsten oder verbeult worden waren. Resultat: „Nach 90 Jahren treuen Dienstes musste die Brücke abgerissen werden.“

Gutachter fahnden nach Havarieursache

Havarierte Eisenbahndrehbrücke aus Bremerhaven wird in Lubmin zerlegt. Quelle: Bremenports

Mit der BHV Innovation, einem Pontonschlepper, war das etwa 50 Meter lange und über 1000 Tonnen schwere Drehsegment über den Skagerrak nach Lubmin transportiert und dort am Wochenende abgeladen worden. Mitarbeiter der in Lubmin ansässigen Krebs-Gruppe strahlen nun die schadstoffhaltige Farbe ab. Danach soll die genietete Brücke zerlegt und der Stahl eingeschmolzen werden, wie Bruns sagte. Die Ursache für die Havarie steht noch nicht fest. Erst im Januar sei die Brücke vom TÜV überprüft worden, der ihr einen zufriedenstellenden Zustand bescheinigt habe. Während in Lubmin die Arbeiter das Drehsegment bearbeiten, werden der Drehkranz und die statischen Teile vor Ort in Bremerhaven zerlegt.

Ersatzlösung für Brücke kann dauern

Mit dem steigenden Warenumschlag in Bremerhaven hatte sich die zwischen 1928 und 1930 gebaute und insgesamt 112 Meter lange Drehbrücke bis zu 2000 Mal im Jahr gedreht. Ursprünglich war sie für 240 Drehungen pro Jahr ausgelegt, wurde dann aber mit dem Hafenausbau für den steigenden Transport verstärkt. Die Brücke mit zwei Schienensträngen, einer zweispurigen Straße und einem Fußweg verband in Bremerhaven den Nordhafen und den Kaiserhafen. Sie konnte in etwa sieben Minuten gedreht werden, um Autotransporter oder Reparaturschiffe der Lloyd-Werft durchzulassen. Derzeit werde an einer Ersatzlösung gearbeitet. Die Columbusinsel zwischen Nord- und Kaiserhafen ist aktuell nur über eine Seite erreichbar.

Von Martina Rathke