Heftige Erhöhung: Parken in Heiligendamm soll vier Mal so teuer werden wie bisher

Bad Doberan

„Das ist zu viel“, sagt Bernd Schmerbach in Heiligendamm, als der Bad Doberaner hört, dass die Parkgebühren von 50 Cent auf zwei Euro die Stunde steigen sollen. „Es gibt hier schon zu wenig Parkplätze, der Saisonparkplatz ist im Winter geschlossen. Wenn man Urlauber anlocken möchte, dann muss es auch Angebote für Autos geben“, sagt der 78-Jährige.

Das Problem seit Jahren in Heiligendamm: Im Sommer wird es auf der Seedeichstraße eng. Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger teilen sich die schmale Trasse. Mit dem Wegfall des Parkplatzes der Entwicklungs-Compagnie-Heiligendamm an der Seedeichstraße fehlen seit diesem Jahr mehr als 30 Stellflächen. Die Befürchtung: Der Parksuchverkehr wird noch mal zunehmen. Und genau deshalb sucht die Stadt jetzt nach Lösungen. Eine davon ist die Erhöhung der Parkgebühren.

Parkgebühren seit mehr als zehn Jahren nicht erhöht

„50 Cent pro Stunde an Parkgebühr gibt es an der ganzen Ostseeküste nicht mehr“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. Es sei nach über zehn Jahren an der Zeit, die Gebühren anzupassen. „Es ist zwar besser, den Preis moderat anzupassen, aber bei uns steht ein Konzept dahinter“, erläutert er in Bezug auf die Erhöhung von 50 Cent auf zwei Euro.

Zum einen möchte die Stadt, dass der Waldparkplatz, der etwa 900 Meter Fußweg vom Strand entfernt liegt, mehr genutzt wird. Daher soll hier die Stunde Parken künftig 1,50 Euro kosten. Tageskarten sollen sechs Euro kosten, in direkter Strandnähe acht Euro. „Die Menschen sind verwöhnt, weil sie immer direkt vorm Strand parken können“, sagt Jochen Arenz. Mit der geringeren Parkgebühr sollen die Autofahrer animiert werden, ihr Fahrzeug auf dem Waldparkplatz abzustellen. So entfalle der Parksuchverkehr in der Seedeichstraße. Dafür soll der Parkplatz auch noch besser ausgeschildert werden.

Zum anderen arbeitet die Stadt daran, einen Shuttlebus zwischen Heiligendamm und Bad Doberan zu organisieren. Dieser soll an der Rennbahn halten, wo die Heiligendammbesucher ihr Fahrzeug kostenlos abstellen könnten. „Uns geht es in erster Linie um die Lenkung des Verkehrs“, sagt Jochen Arenz.

Und: Zwei Euro Parkgebühr die Stunde am Strand sei noch moderat, wenn man die Parkgebühren mit Kühlungsborn oder Warnemünde vergleiche. „Anders geht es nicht.“ In Kühlungsborn werden teilweise bis drei Euro die Stunde fällig.

Parkgebühren im Vergleich Kühlungsborn: Im Ostseebad variieren die Preise je nach Standort zwischen 50 Cent und drei Euro die Stunde. Rerik: Auf dem Haffplatz kostet eine Stunde zwei Euro, 16 Euro das Tagesticket. In der Seestraße, von wo Zugänge zur Steilküste führen, wird für die Stunde ein Euro verlangt, die Tageskarte kostet acht Euro. Kostenlose Parkplätze gibt es am Ortsrand auf dem Rugen Barg oder dem Langen Barg. Nienhagen: Hier zahlen Autofahrer in der Hauptsaison pro Stunde zwischen 1,50 Euro, etwa am Parkplatz zur Steilküste, und 2,50 Euro auf den Stellflächen Kliffstraße/Anbindung Strandstraße. Am Ferienpark Seepferdchen müssen ein Euro pro Stunde gezahlt werden. Börgerende: Auf dem Parkplatz An der Waterkant zahlen Autofahrer von 8 bis 20 Uhr 1,50 Euro pro Stunde, zehn Euro für eine Tageskarte.

Auch die Gebühren für die Parkflächen Am Kinderstrand und den Parkplatz am Molli-Bahnhof in Heiligendamm sollen auf zwei Euro die Stunde angehoben werden.

Für Bernd Schmerbauch seien zwei Euro realitätsfremd, wobei 50 Cent schon sehr günstig seien. Der 78-Jährige hält einen Preis für unter einen Euro pro Stunde für angemessen. Der Waldparkplatz sei zu weit weg. „Die Leute haben ja auch Gepäck für den Strand, das sie dann den Weg schleppen müssen.“

Quelle: Laura Korpal

Auch Martine Müller findet die geplante Gebührenerhebung nicht in Ordnung. „Aber wer hier parken möchte, der zahlt das auch“, sagt die Berlinerin, die Urlaub in Kühlungsborn macht und für einen Stopp in Heiligendamm ist. Sie selbst findet es super, so dicht an der Ostsee parken zu können und würde den Waldparkplatz nicht nutzen. Was sie nicht verstehe: Warum der Saisonparkplatz geschlossen sei. Da der Parkplatz in einem Naturschutzgebiet liege, sei Voraussetzung für die Genehmigung gewesen, dass er vom 15. Oktober bis 15. April geschlossen bleibe, erläutert Arenz.

Parkgebühren in der Innenstadt werden nicht verändert

In der Innenstadt von Bad Doberan bleibt übrigens alles beim Alten. Am Kamp, in der August-Bebel-Straße, am ZOB, im Parkdeck, in der Severinstraße, am Markt, an der Baumstraße bis Einmündung Mittelstraße, in der Neuen Reihe bis Einmündung Feldstraße und in der Goethestraße bis Hausnummer 21 kostet die Stunde 50 Cent. „Das ist beispiellos günstig“, sagt Jochen Arenz. „Wir wollen damit die Innenstadt stärken.“ Lediglich der Parkplatz am Münster soll von einem Euro die Stunde auf zwei erhöht werden.

Der Saisonparkplatz von Heiligendamm ist vom 15. Oktober bis 15. April aus Naturschutzgründen geschlossen. Quelle: Anja Levien

Insgesamt würde die Stadt mit der neuen Parkgebührenverordnung rund 544 000 Euro mehr einnehmen. Über diese entscheiden die Stadtvertreter in ihrer Sitzung am 31. März. Stadtvertreter Harry Klink hat bereits einen Beschlussvorschlag eingereicht, mit dem er die aktuelle Gebührenordnung beibehalten und lediglich die Parkdauer von 18 auf 22 Uhr verlängern möchte.

Von Anja Levien