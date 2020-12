Um in Zeiten der Corona-Pandemie ein Zeichen der Verbundenheit zu setzen, lädt die Nordkirche alle Menschen in MV an Heiligabend zum gemeinsamen Singen ein. Erklingen soll das bekannteste Weihnachtslied der Welt: „Stille Nacht, Heilige Nacht“. Alle Informationen zur Aktion gibt es hier.