Hannover

Die Corona-Krise bringt den Alltag vieler Menschen durcheinander – und sie verunsichert. Daran sind nicht zuletzt zahlreiche Falschmeldungen schuld, die im Netz kursieren machen. Doch wie erkennt man Fake News? Und wo findet man in Corona-Zeiten seriöse Informationen?

Wir wollen Schüler, Eltern und Lehrer in dieser außergewöhnlichen Situation nicht alleine lassen –und bieten deshalb mit unserem medienpädagogischen Projekt MADS (Medien an der Schule) Hilfe an. Mit tagesaktuellen Tipps und Vorschlägen, die Ihnen den Fern-Unterricht mit Ihren Schülern und Kindern erleichtern sollen, möchten wir Ihnen in den kommenden Wochen zur Seite stehen. So gibt es beispielsweise einen Corona-Lernbogen: Er soll helfen, sich in der Welt der Nachrichten zurecht zu finden.

Der Arbeitsbogen für Eltern. Quelle: MADS

In Zeiten wie diesen lohnt sich das Nachrichtenlesen mehr denn je – und das Sprechen über die Gefahr von Fake News gewinnt noch mehr an Bedeutung. Wenn Sie in unseren Newsletter mit Unterrichtstipps aufgenommen werden möchten, schicken Sie einfach eine E-Mail an info@mads-projekt.de. Sie bekommen auch Vorschläge zur gemeinsamen Zeitungslektüre in der Familie.

Arbeitsbogen zum Herunterladen Lernen in der Corona-Krise: Der Arbeitsbogen mit Vorschlägen für Eltern als Download (pdf-Datei)

Lernmaterialien für zu Hause

Alle unsere Arbeitsmaterialien zu Themen wie Corona-Virus, Filterblasen und Medienverhalten haben wir Ihnen frei zugänglich auf mads-projekt.de zur Verfügung gestellt. Hier können Sie einfach Hintergrundwissen und Arbeitsmaterialien für Schüler ab der 7. Klasse herunterladen. Wie entsteht eine Nachricht? Wie arbeiten Journalistinnen und Journalisten der OZ? Was ist Pressefreiheit? Antworten auf diese Fragen gibt MADS.

Das ist MADS Fast jeder zwölfjährige Schüler in Deutschland besitzt nach der aktuellen JIM-Studie ein eigenes Smartphone. Aber machen die Informationen, die Jugendliche täglich in sozialen Medien konsumieren, sie auch automatisch zu Medienexperten? Nachrichten zu lesen, zu verstehen und zu reflektieren will gelernt sein. Bei MADS, dem medienpädagogische Projekt Ihrer HAZ, geht es um die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler vom siebten bis zwölften Jahrgang. Schulklassen können über sechs Monate die HAZ im Unterricht lesen. Dazu bekommen sie auf die Jahrgangsstufen abgestimmtes Unterrichtsmaterial zur Medienkunde. MADS unterstützt die Lehrerinnen und Lehrer mit regelmäßigen Anregungen, Arbeitsbögen und konkreten Tipps, wie sie tagesaktuelle Nachrichten und Debatten behandeln können. Auf unserem Jugendportal bloggen außerdem junge Menschen für junge Menschen – über die Dinge, die für Jugendliche wichtig sind. Teilnahme ist für Schulklassen kostenlos Klassen, die an dem MADS-Schulprojekt teilnehmen, erhalten das E-Paper der HAZ samt Zugang zu allen Inhalten auf HAZ.de. Sie können so leicht in den Schulalltag integriert werden. Die Teilnahme am Projekt ist für Schulklassen natürlich kostenlos. Sie möchten mit Ihrer Schulklasse noch mitmachen? Melden Sie sich auf mads.de/anmeldung an. Das MADS-Projektbüro ist für Fragen montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/50 52 478 erreichbar.

Von Tomma Petersen