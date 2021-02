Rostock/Ueckermünde

Heller Nilas, Pfannkucheneis oder graues Eis: Für Eisbeobachter Gerd Rasche heißen die Lieblingseissorten nicht Vanille, Schoko oder Erdbeere. Rasche kann sein Eis auch nicht kaufen, sondern nur beobachten.

Jeden Morgen um sieben Uhr steigt der 64-Jährige dafür in sein Auto, um an drei Messstationen am Stettiner Haff das Eis in Stärke und Anordnung für das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zu dokumentieren. „Am schönsten ist das Anfangsstadium, wenn sich das erste Eis bildet. Dann ist das Eis ganz klar und jungfräulich“, schwärmt er über sein favorisierte Sorte.

Tägliche Meldungen

Seit dem Beginn der Dauerfrostperiode Anfang Februar dreht Rasche seine tägliche Runde, beschreibt wie sich das Nilas – seine Lieblingseissorte – über die Tage in graues und grauweißes Eis veränderte, weil der Eispanzer auf dem Haff wuchs.

Etwa eine Stunde nach seiner Rundfahrt telefoniert er einen Zahlen- und Buchstabencode an das Bundesamt durch, das aus Satellitendaten und den Dokumentationen der ehrenamtlichen Eisbeobachter den täglichen Ostseeeisbericht zusammenstellt. Dort heißt es dann: „Das Stettiner Haff ist mit sehr dichtem, 5–15 cm dicken Eis bedeckt, örtlich kommt Festeis vor.“

Satelliten können menschliches Auge nicht ersetzen

An der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern dokumentieren etwa 30 Eisbeobachter an 49 Stationen, wie das Eis wächst, sich zusammenschiebt oder bei Plustemperaturen in Schollen zerbricht. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts werden so Datenreihen erstellt, die vor allem der Schifffahrt helfen sollen. Auch wenn inzwischen Satelliten einen Großteil der Arbeit übernehmen, können sie die Beobachtung vor Ort nicht ersetzen.

„Satelliten können die Eisausdehnung und die Oberflächenrauigkeit des Eises bestimmen, aber bei der Eisdicke wird es schwierig“, berichtet der Leiter des Eisdienstes, Dr. Jürgen Holfort. Dünnes Eis sei zwar dunkler als helles Eis, wenn aber Schnee auf dem Eis liege oder die Sicht durch Wolken oder Nebel behindert sei, geraten optische Satelliten bei der Bestimmung an ihre Grenzen. Daten von Radarsatelliten stünden nur begrenzt zur Verfügung.

Wegen der Haftung – Beobachter müssen nicht mehr aufs Eis

Auf dem Eis des Haffs liegt Schnee. Gerd Rasche steht an der Uecker und schätzt an der Größe des Wasserlochs an der Mündung und an dunklen Flecken auf dem Eis die Eisstärke. Gehörte früher die Messung mit Axt und Zollstock auf dem Eis zur täglichen Routine eines Eisbeobachters, ist heute der Gang auf das Eis kein Muss mehr. Holfort führt dafür haftungsrechtliche Gründe an. Auch Rasche geht nur aufs Eis, wenn ihn jemand begleitet oder er wirklich sicher ist, dass das Eis trägt. „Wenn ich hier frühmorgens um halb Acht um Hilfe schreie, hört mich niemand.“

Tauwetter, aber das Eis hält

Die Meteorologen rechnen in den kommenden Tagen mit einem deutlichen Temperaturanstieg. Wie lange es dauert, bis dann auch das Eis an den Küsten verschwunden ist, hängt allerdings nicht nur von den Temperaturen ab. Südwind treibt das Eis von den Küsten weg, dann ist der Winterzauber schnell vorbei. Im geschützteren Stettiner Haff oder im Peenestrom, wo das Eis nicht so beweglich sei, werde es deutlich länger dauern, so Holfort.

Zudem sorgt die nahezu geschlossene Schneedecke dafür, dass die Sonnenstrahlen reflektiert werden und der Tauprozess verzögert wird. Ein wahrer Eiskiller ist dagegen der Regen, der den Schmelzprozess beschleunigt. Rasche geht davon aus, dass sich das Eis auf dem Haff noch etwa zehn Tage halten wird.

Eiswinter 2021 war moderat

Sollte sich die milde Westwetterlage weiter verfestigen und sich kein neuer Kälteeinbruch ankündigen, hat die Ostseeküste in diesem Jahr einen „moderaten“ Eiswinter erlebt. „Weil wir lange keinen Eiswinter hatten, empfinden wir dieses Jahr als außergewöhnlich. In den 1980er-Jahren war das ein normaler Eiswinter“, so Holfort.

Aus den seit 1895/96 zur Verfügung stehenden Daten können die Eisspezialisten ableiten, dass Winter mit Eis an der südlichen Ostseeküste tendenziell immer seltener werden. Es gebe zwar eine große Variabilität mit Eiswintern in direkter Folge und längeren schwachen Eiswinterperioden. „Die Zeiträume, in denen wir schwache Eiswinter in Folge erleben, werden aber immer länger“, so Holfort. Den letzten starken Eiswinter erlebte die Ostseeküste im Jahr 1995/96. Auch der Winter im Jahr 2010/2011 wird als stark eingestuft, konnte aber das Jahr 1995/96 nicht mehr toppen.

Eiswinter werden seltener

Dass Mecklenburg-Vorpommern in naher Zukunft keine Eiswinter mehr erleben wird, hält der Leiter des Eisdienstes allerdings für unwahrscheinlich. „Es gibt Anzeichen, dass sich der Jetstream abschwächt“, so Holfort. Dieses Phänomen kann zur Folge haben, dass sich ein Hochdruckgebiet mit kalter Luft stabil über Wochen über dem Norden Deutschlands hält und über einen längeren Zeitraum für Minustemperaturen sorgt.

Von Martina Rathke