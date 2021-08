Heizöl in MV wird immer teurer: Sollte man jetzt umsteigen?

Rostock

Die steigenden Heizölpreise dürften viele der 80 000 Inhaber von Ölheizungen in MV verunsichern: Sollen sie noch einmal volltanken oder lieber jetzt schon auf Alternativen setzen? Der Preis für Rohöl ist seit Jahresbeginn um etwa 20 Prozent gestiegen.

Und zumindest die staatlichen Preisaufschläge werden auch in den nächsten Jahren weiter steigen. „Mit Öl zu heizen, wird zunehmend unattraktiv“, heißt es von der Verbraucherzentrale MV.

Tankfüllung 500 Euro teurer

Ein Grund: Der in diesem Jahr eingeführte CO-Preis für Heizöl wird bis zum Jahr 2026 auf 17 Cent pro Liter steigen. Bei einer Tankfüllung von 3000 Litern sind das mehr als 500 Euro. Arian Freytag, Leiter des Bereichs Energie bei der Verbraucherzentrale, stellt daher fest: „Wer eine gut gepflegte Ölheizung hat, kann sie ruhig weiterlaufen lassen. Wenn sie jedoch kaputtgeht oder alt ist, geht der Trend dazu, auf das Heizen mit erneuerbaren Energien umzusteigen.“

Denn Öl habe die schlechteste CO2-Bilanz aller Heizungsarten. Daher dürfen ab 2026 keine reinen Ölheizungen mehr eingebaut werden. Und auch Gas dürfte keine nachhaltige Alternative sein. „Bei der Verbrennung von Gas entsteht ebenfalls CO2. Da Deutschland langfristig CO2-neutral werden will, wird das auch mittelfristig auslaufen“, prognostiziert Freytag.

40 Prozent Förderung für Umstieg

Immer mehr Verbraucher erkundigen sich daher laut Freytag nach Hybridanlagen, also Kombinationen aus Öl und erneuerbaren Energien. Diese werden auch künftig zugelassen bleiben, der Einbau wird mit bis zu 40 Prozent gefördert. „Es gibt die Möglichkeit von Solarmodulen auf dem Dach, Wärmepumpen oder Holzpelletheizungen“, erklärt der Experte.

Dabei kann man auch auf Produkte made in MV setzen: In Wismar produziert die Firma Wismar Pellets Mini-Holzbriketts zum Verheizen. Derzeit wird in der Hansestadt ein Biomassekraftwerk gebaut, damit auch die Pelletproduktion selbst umweltfreundlicher wird.

Die Rostocker Firma Exytron bietet ein Verfahren an, bei dem mit Hilfe von grünem Strom Wasserstoff produziert wird, der wiederum in Methan umgewandelt wird, das dann verheizt wird. „Für Einzelkunden ist unser Verfahren derzeit noch nicht gedacht. Aber man kann sich zu einem Verbund zusammenschließen“, sagt ein Sprecher. So ein Projekt gebe es etwa im bayrischen Augsburg.

Noch lange nicht ausgedient

Der Mineralölwirtschaftsverband geht davon aus, dass Öl als Energieträger noch lange nicht ausgedient hat. Hauptgeschäftsführer Christian Küchen meint: „Heizölkunden wissen die Vorteile zu schätzen. Öl ist langfristig speicherbar und die Lieferung nicht von Wind und Wetter abhängig.“ Das gelte gerade in den ländlichen Regionen von MV, wo es keine Fernwärme oder Gasleitungen gibt.

Wer dennoch kurzfristig wechseln wolle, sollte dies möglichst bald tun, rät Freytag: „Der Einbau einer neuen Heizung sollte rechtzeitig vor Beginn der Heizperiode erfolgen. Dann sitzt man nicht in der Kälte, falls es beim Einbau oder beim Hochfahren Probleme gibt.“

Wichtige Tipps für Ölkauf

Wer weiter auf Öl setze, sollte beim Einkauf einige Tipps beherzigen: „Immer den Markt beobachten und nicht von heute auf morgen kaufen. Ist der Tank fast leer und der Preis gerade hoch, muss man nicht volltanken, sondern kann gerade so viel bestellen, dass man über den Winter kommt.“ Zudem könne es sich lohnen, gemeinsam mit Nachbarn Sammelbestellungen aufzugeben.

Von Axel Büssem